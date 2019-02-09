Главный герой фильма "Такси" Сами Насери снимется в видеоролике о велотакси в Ингушетии

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Звезды известных французских фильмов "Такси" и "13-й район" Сами и Ларби Насери прибыли в Ингушетию по приглашению мэра столицы республики Магаса Беслана Цечоева. Актер Сами Насери снимется в видеоролике про магасское такси, сообщил ТАСС Цечоев.

"Сегодня по моему приглашению к нам прибыли известные актеры Сами и Ларби Насери. Завтра на территории Аланских ворот на въезде в Магас, мы снимем ролик про магасское велотакси, в котором роль водителя сыграет Сами Насери", - сказал мэр столицы.

По словам Цечоева, он лично провел экскурсию для известных актеров и показал главные достопримечательности Магаса.

"Я провел им экскурсию по нашей столице, показал наши инновационные теплые остановки с электронными библиотеками, теплые скамейки, раздающие беспроводной интернет. Также гости покатались на экологически безопасных велокэбах для туристических прогулок и поездок по городу. Я не мог не показать нашим гостям и главную достопримечательность столицы - стометровую Башню Согласия, где в скором времени откроется этномузей и зал заседаний Совета тейпов республики", - добавил мэр.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ранее сообщал ТАСС, что этномузей может попасть в Книги рекордов России и Гиннесса как музей, расположенный на рекордной высоте. Евкуров добавил, что на открытие музея, которое запланировано в феврале 2019 года, приглашены их представители. Башня Согласия была построена в 2013 году на площади Алания в Магасе, сооружение является увеличенной в четыре раза копией средневековой ингушской боевой башни.