Дипломат в наше время. Захарова развенчала мифы о профессии и поделилась воспоминаниями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профессиональный праздник 10 февраля отмечают представители российского внешнеполитического фронта. Сегодня, когда общественность стала следить за международной политикой так же пристально, как и за спортивными состязаниями, профессия дипломата обрела новый ореол привлекательности.

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Мало кто не знает теперь о ситуации вокруг иранской ядерной сделки, о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Совете Безопасности ООН. Непоследнюю роль в этом сыграла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая в режиме реального времени, не пренебрегая мемами и аллюзиями, почти на пальцах объясняет происходящее. В День дипломатического работника глава департамента информации и печати МИД РФ в интервью ТАСС развенчала мифы о профессии, поделилась воспоминаниями и мнением, кто такой дипломат в наше время. Как в кино... Ну почти... Захарова согласна с тем, что существует склонность людей представлять дипломатическую службу в особом свете, романтизировать ее. "Сейчас выходят художественные фильмы и сериалы о дипломатах. Тенденция, думаю, продолжится. Разумеется, это свидетельствует и о росте общественного интереса к международной сфере", - отметила она.

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Школьники и студенты стали чаще обращаться с просьбами провести мастер-класс, прочитать лекцию. "Работа по общению с гражданами вышла просто на космические уровни: люди не только пишут критические замечания, задают вопросы, но и направляют огромное количество предложений, в том числе в стихах, присылают фотографии из личных архивов, карикатуры на последние события", - рассказала официальный представитель МИД. Но немногие до конца осознают, что на самом деле стоит за невозмутимой улыбкой или взглядом. По словам Захаровой, принципиально важными качествами для дипломата по-прежнему остаются выдержка, терпение и умение оперативно анализировать информацию. Однако требования с каждым годом растут. О старых и новых гаджетах Времени на подготовку выступлений у дипломатов сейчас порой не бывает вовсе, все приходится делать в режиме нон-стоп.

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