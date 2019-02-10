Дипломат в наше время. Захарова развенчала мифы о профессии и поделилась воспоминаниями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профессиональный праздник 10 февраля отмечают представители российского внешнеполитического фронта. Сегодня, когда общественность стала следить за международной политикой так же пристально, как и за спортивными состязаниями, профессия дипломата обрела новый ореол привлекательности.
Мало кто не знает теперь о ситуации вокруг иранской ядерной сделки, о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Совете Безопасности ООН.
Непоследнюю роль в этом сыграла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая в режиме реального времени, не пренебрегая мемами и аллюзиями, почти на пальцах объясняет происходящее.
В День дипломатического работника глава департамента информации и печати МИД РФ в интервью ТАСС развенчала мифы о профессии, поделилась воспоминаниями и мнением, кто такой дипломат в наше время.
Как в кино... Ну почти...
Захарова согласна с тем, что существует склонность людей представлять дипломатическую службу в особом свете, романтизировать ее. "Сейчас выходят художественные фильмы и сериалы о дипломатах. Тенденция, думаю, продолжится. Разумеется, это свидетельствует и о росте общественного интереса к международной сфере", - отметила она.
Школьники и студенты стали чаще обращаться с просьбами провести мастер-класс, прочитать лекцию. "Работа по общению с гражданами вышла просто на космические уровни: люди не только пишут критические замечания, задают вопросы, но и направляют огромное количество предложений, в том числе в стихах, присылают фотографии из личных архивов, карикатуры на последние события", - рассказала официальный представитель МИД.
Но немногие до конца осознают, что на самом деле стоит за невозмутимой улыбкой или взглядом. По словам Захаровой, принципиально важными качествами для дипломата по-прежнему остаются выдержка, терпение и умение оперативно анализировать информацию. Однако требования с каждым годом растут.
О старых и новых гаджетах
Времени на подготовку выступлений у дипломатов сейчас порой не бывает вовсе, все приходится делать в режиме нон-стоп.
"Когда я только пришла в департамент информации и печати, что-то можно было подправить, сопроводить пояснением. Сегодня же приходится все делать практически синхронно", - отметила официальный представитель МИД.
Хотя традиционную дипломатию никто не отменял, ее информационное сопровождение трансформировалось - это работа онлайн. "Для нас это новый информационный вызов. Ты должен быть готов к тому, что даже любая мелочь обрастает в сети миллиардами живущих своей жизнью комментариев, - обратила внимание Захарова. - Фокус смещается с сути переговоров на детали".
К тому же приходится работать со странами, где, например, увольнение через соцсети стало в порядке вещей.
О курьезах с дрожью
Отвечая на просьбу ТАСС поделиться забавными случаями, глава пресс-службы МИД России отметила, что в такие моменты ей самой и ее коллегам не до смеха. "Масса курьезов возникает в ходе протокольных съемок, подготовки к переговорам. Если у окружающих это вызывает улыбку, то пресс-секретарям приходится их комментировать", - сказала Захарова.
"Обо всех курьезных случаях, коих было немало, я вспоминаю с дрожью, - сообщила дипломат. - Начиная от внушительных размеров картофеля из штата Айдахо, коробку с которым преподнес госсекретарь США Джон Керри главе МИД РФ Сергею Лаврову во время переговоров по Сирии в январе 2015 года в Париже, до шутливых обращений российского министра к журналистам во время протокольных съемок".
Нередко приходится сталкиваться с особенностями протокола разных стран, которые могут кардинально отличаться от российского. "Например, мы постоянно сталкиваемся с вопросами правильной расстановки государственных флагов: порой, согласно особенностям местного протокола, министры стоят не у своих флагов, а наоборот", - отметила Захарова.
А иногда нужно справляться и с техническими накладками. Так, в одной из стран российская делегация на протяжении часа не могла покинуть самолет: все трапы в аэропорту вышли из строя.
С пресс-релизом в руках
Даже в профессиональный праздник дипломаты продолжают решать важные вопросы, они постоянно начеку. "Этот праздник мы всегда отмечаем на боевом посту, с пресс-релизом", - призналась официальный представитель российского МИД.
А каково консульским сотрудникам во время новогодних праздников? "Для них в эти дни, по сути, никаких праздников не существует. К сожалению, без происшествий с гражданами не обходится", - констатировала дипломат.
"В эти новогодние праздники чего только не происходило, - напомнила она. - 1-2 января захватили российских моряков в Бенине, затем начались происшествия с туристами в Юго-Восточной Азии. Многие граждане полетели без страховок".
"Сирия, Венесуэла, украинские события не дают скучать, - добавила Захарова. - Рабочий процесс не прекращается".