Британское правительство планирует провести конференцию по защите прав журналистов

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует провести в июле в Лондоне двухдневную конференцию с приглашением министров иностранных дел, посвятив мероприятие защите прав журналистов по всему миру. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Джереми Ханта.

Как отмечает издание, эта конференция должна стать центральным элементом кампании Ханта, направленной на "привлечение всеобщего внимания" к проблеме соблюдения свободы слова и изменение политической культуры правительств, которые стремятся запугать или наказать журналистов. "Я хочу, чтобы существовало международное табу на убийства или задержания журналистов в связи с их работой", - сказал Хант в газете.

На конференцию в Лондоне будут приглашены министры иностранных дел различных государств, ведущие журналисты, представители научных кругов и НПО.

"Санди таймс" опубликовала фотографии всех 54 сотрудников СМИ, погибших в 2018 году, в том числе убитых в ЦАР российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Орхана Джемаля.