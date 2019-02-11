Тигра Амура передадут администрации Приморья

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья. Об этом сообщил в понедельник хабаровский губернатор Сергей Фургал.

Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда был в 2012 году передан в приморский Сафари-парк по программе размножения амурских тигров. Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов рекомендовала отправить Амура в краснодарский "Парк тигров", против чего выступил руководитель Сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

"Я принял решение, что все-таки необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Мы не передаем тигра Сафари-парку, не передаем частным лицам, коммерческим структурам. Мы тигра из Хабаровского края передаем в Приморский край", - сказал Фургал в видео, опубликованном в Instagram.

"Мы долго изучали все за и против и пришли к выводу, что единственным оптимальным вариантом, при котором тигр не будет испытывать стресс, пока между собой спорят люди, будет возможность закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня", - добавил губернатор.

Он выразил надежду, что решение приморскими властями будет принято оперативно.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году. Обычно тигров в приморском Сафари-парке два раза в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не утратили инстинкты. Однако осенью 2015 года Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Расселили их, после того как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать, Тимур был отправлен на лечение, после выздоровления его поселили отдельно.