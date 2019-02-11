В Московском зоопарке вылупились первые в 2019 году птенцы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первые в этом году птенцы появились на свет у обитателей Московского зоопарка, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Родителями стали сразу четыре пары пингвинов Гумбольдта, которые обитают в павильоне "Дом птиц" на старой территории зоопарка", - говорится в сообщении. Как отмечается, в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада можно увидеть двух птенцов больших бакланов.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что чаще всего в природе птенцы вылупляются весной и летом, когда тепло и достаточно корма. В столичном зоосаде животные круглый год содержатся в подходящих условиях, поэтому период размножения у них наступает раньше.

Как уточняется в сообщении, сейчас пингвинята проводят большую часть времени в специальных гнездах. Они начнут выходить из укрытий ближе к середине марта. Птенцы больших бакланов тоже пока не покидают гнезда. В начале апреля детеныши вместе со своими родителями переедут в открытый вольер на болото, которое расположено на новой территории зоопарка, там они будут учиться нырять и плавать.

Также Акулова добавила, что к выведению потомства готовятся кудрявые и розовые пеликаны. Кроме того, период ухаживаний наступил у лебедей-шипунов и черных лебедей, казарок, мандаринок и других водоплавающих птиц. Посетители смогут понаблюдать за ними на большом пруду на старой территории зоосада.

В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей. Теперь коллекция зоосада насчитывает свыше 1200 видов и 10 тыс. 500 особей.