{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в Москве 12 и 13 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что выпадет около 4-5 мм осадков
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве 12 и 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее "Вести Подмосковья" сообщили о снегопаде в Москве во вторник и среду.

"С завтрашнего дня, когда температура превысит нулевую отметку, мы прогнозируем небольшие осадки в виде мокрого снега и даже дождика небольшого. А вот значительные осадки, которые будут преимущественно в жидком виде, прогнозируются в среду. Но не снегопады", - сказал он, добавив, что выпадет около 4-5 мм осадков, а высота сугробов может увеличиться.

По его словам, осадки в виде снега и мокрого снега возможны на западе Московской области, в частности, в районе Можайска. А в восточной половине области - мокрый снег и дождь.

Теги
Россия
Умер Сергей Юрский
В Москве началось прощание с Сергеем Юрским
Актера похоронят на Троекуровском кладбище
Читать полностью