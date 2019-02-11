Памятник Виталию Чуркину откроют под Владимиром 21 февраля

ВЛАДИМИР, 11 февраля. /ТАСС/. Открытие памятника постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину (1952-2017) работы сербского скульптора Драгана Раденовича состоится в деревне Маринкино Владимирской области 21 февраля, в день рождения дипломата. Об этом ТАСС в понедельник сообщил член рабочей группы по увековечиванию памяти постпреда Евгений Федоров.

Памятная плита на месте будущего памятника в деревне Маринкино Киржачского района, где родился отец Чуркина и где сегодня живут его родственники, была установлена 22 февраля 2018 года. В 2017 году памятник Виталию Чуркину был открыт на территории Республики Сербской.

"Сейчас памятник в пути, он проходит таможню. Скорее всего, завтра он прибудет в Киржач и будет установлен в Маринкино. Официальное открытие монумента состоится 21 февраля, в день рождения политика, с участием семьи Виталия Чуркина, Драгана Раденовича, представителей Министерства иностранных дел, сербской стороны, органов власти Владимирской области и духовенства", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, автором памятника стал сербский скульптор, бывший кандидат в президенты Сербии Драган Раденович. Памятник выполнен в полный рост из бронзы в технике экспрессивной лепки. По задумке скульптора, Чуркин стоит, держа в руке плащ, воплощая образ античного оратора, на которого, по мнению скульптора, был похож постпред при ООН.

Памятник будет установлен по инициативе Российского комитета защиты мира при участии Министерства иностранных дел РФ, Киржачской типографии, некоммерческой организации "Мирный рассвет" и администрации Киржачского района.

Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия, он ушел из жизни на рабочем месте. С 8 апреля 2006 года Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

Памятник в Республике Сербской

В начале ноября 2017 года в городе Восточное Сараево на территории Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины был открыт памятник Чуркину. Монумент поставили в благодарность за принципиальную позицию российского дипломата по вопросу принятия 8 июля 2015 года в Совбезе ООН резолюции в память 20-летия событий в боснийском городе Сребреница. Документ обвинял сербскую сторону в геноциде мусульманского населения. Чуркин, в 1990-х годах работавший спецпредставителем президента РФ на Балканах, призвал не ставить проект на голосование, а после использовал право вето.