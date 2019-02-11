Калягин: Юрский умел показать боль и проблемы страны

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сергей Юрский был образцом актера, говорившим о жизни, боли и проблемах всей страны. Такими воспоминаниями о народном артисте РСФСР, который умер 8 февраля на 84-м году жизни, поделился актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин.

"Через него мы будем знать все о жизни страны, о ее болях, о ее проблемах - таким и должен быть актер, как Юрский", - сказал Калягин.

Он отметил, что потеря Сергея Юрского стала тяжелейшей минутой для российской культуры. "Это тяжелейшая минута для русского искусства. Я говорил и повторяю - я счастливый, я работал с ним, я видел его, я учился у него. Мы испытывали огромное счастье, общаясь с этим великим человеком", - сказал председатель СТД.

В эти часы в Театре имени Моссовета проходит прощание с Сергеем Юрским. Почтить его память пришли коллеги, общественные и культурные деятели, а также поклонники. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.