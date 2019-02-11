{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Сергей Юрский

Калягин: Юрский умел показать боль и проблемы страны

Председатель Союза театральных деятелей назвал смерть актера тяжелейшей минутой для русского искусства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сергей Юрский был образцом актера, говорившим о жизни, боли и проблемах всей страны. Такими воспоминаниями о народном артисте РСФСР, который умер 8 февраля на 84-м году жизни, поделился актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин.

На эту тему
Отец беспризорников и первый Бендер. Главные роли Сергея Юрского

"Через него мы будем знать все о жизни страны, о ее болях, о ее проблемах - таким и должен быть актер, как Юрский", - сказал Калягин.

Он отметил, что потеря Сергея Юрского стала тяжелейшей минутой для российской культуры. "Это тяжелейшая минута для русского искусства. Я говорил и повторяю - я счастливый, я работал с ним, я видел его, я учился у него. Мы испытывали огромное счастье, общаясь с этим великим человеком", - сказал председатель СТД.

В эти часы в Театре имени Моссовета проходит прощание с Сергеем Юрским. Почтить его память пришли коллеги, общественные и культурные деятели, а также поклонники. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Теги
РоссияЮрский, Сергей ЮрьевичКалягин, Александр АлександровичУмер Сергей Юрский
Умер Сергей Юрский
Коллеги Юрского назвали актера эталоном нравственности и преданности профессии
Артист Владимир Стержаков отметил, что Сергей Юрский - "один из последних могикан наших, который был честен по отношению к зрителю, по отношению к себе и к своим партнерам "
Читать полностью