В Госдуме образована межфракционная группа для решения проблем с обеспечением лекарствами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в среду принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в области лекарственного обеспечения.

"Проблема лекарственного обеспечения требует принятия государственных решений. При том что спектр нерешенных задач в этой области достаточно широк - от несовершенства импортозамещения и поддержки собственной высокотехнологичной фармпромышленности до полипрагмазии (одновременное, нередко необоснованное, назначение множества лекарственных средств и лечебных процедур - прим. ТАСС) и сложностей приобретения лекарств в аптеках", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, занявший пост замруководителя группы. По его словам, "для решения этих задач принято решение о создании межфракционной рабочей группы".

Возглавил группу первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Среди главных проблем он выделил сильную зависимость российского рынка от импортных поставок и монополизацию лекарственного рынка от начала производства до непосредственно реализации. Для устранения данного явления, продолжил он, потребуются поправки в законы "Об обращении лекарственных средств", "Об основах охраны здоровья граждан" и другие акты, касающиеся социальной поддержки граждан. Кроме того, депутаты готовы разработать изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

"В частности, в законе "Об обращении лекарственных средств" предстоит устранить существующие дополнительные законодательные препятствия для регистрации новых как отечественных, так и импортных лекарств, которые появляются на нашем рынке", - уточнил глава рабочей группы. Будут изучены вопросы доклинических и клинических испытаний, патентной защиты лекарств, проработаны вопросы лекарственного обеспечения граждан за счет бюджетных средств.