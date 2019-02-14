Прокуратура назвала Забайкалье аутсайдером программы расселения из аварийного жилья

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Забайкальский край остается одним из регионов-аутсайдеров программы расселения из аварийного жилья, аварийными признаются и строящиеся по этой программе дома. Около 300 человек до сих пор не переселены, сообщил в четверг прокурор края Василий Войкин.

"Несмотря на существенные бюджетные вливания в государственную жилищную политику, Забайкальский край остается одним из аутсайдеров по качеству реализации программы переселения из аварийного жилья... Три построенных по программе многоквартирных дома признаны аварийными, один из них буквально треснул пополам. До сих пор ожидают расселения 280 человек", - сказал Войкин на расширенном заседании коллеги прокуратуры края.

Он добавил, что помещения почти в 70 новых домах не соответствовали строительным нормам и правилам, элементарным требованиям безопасности. Сейчас осталось 22 таких дома. "В Забайкалье повсеместно пресекалось строительство домов в отсутствие разрешительной и иной документации, с нарушением сроков", - отметил прокурор.