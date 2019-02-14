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Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

Росгвардия и Третьяковка обсуждают варианты усиления охраны музея

В частности, стороны рассматривают вариант, связанный с оборудованием "выходных групп" от Росгвардии, отметил представитель ведомства Валерий Грибакин
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Росгвардия и Третьяковская галерея прорабатывают вопрос усиления охраны в музее после кражи картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" за счет охраны выхода из галереи. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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"Создана совместная рабочая группа, в которую вошли от Росгвардии представители вневедомственной охраны. Сейчас изучаются различные варианты, которые позволят повысить безопасность, в том числе рассматривается вариант, связанный с оборудованием "выходных групп" от Росгвардии", - сказал он, отметив, что никаких решений пока не принято.

Речь идет о сотрудниках Росгвардии, дежурящих на выходе из музея. Ранее в Росгвардии сообщали, что сотрудники ведомства несут службу в Третьяковской галерее только на входе.

Теги
РоссияКража картины Куинджи из Третьяковской галереи
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