Что такое коллективный иммунитет? Надо ли прививаться взрослым? Вопросы о вакцинации

Школьников водят на прививки по графику. Но вырастая, большинство из нас перестают прививаться и даже не знают, нужно ли это делать, — в лучшем случае мы не игнорируем вакцину от гриппа. Тем временем Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в Европе рекорд по заболеваемости корью. Это связано отчасти с ростом числа антипрививочников — людей, отказывающихся вакцинировать себя и своих детей (не по медицинским показаниям, а из-за уверенности, что прививки бесполезны и даже вредны). В ноябре прошлого года сообщалось, что Минздрав дорабатывает законопроект о запрете на публичные призывы против вакцинации. Но на сегодня запретить отказываться от прививок нельзя.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор Владимир Никифоров рассказал, чем нам это грозит и какие прививки стоит повторить взрослым, чтобы себя обезопасить.