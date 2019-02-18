Что такое коллективный иммунитет? Надо ли прививаться взрослым? Вопросы о вакцинации

Школьников водят на прививки по графику. Но вырастая, большинство из нас перестают прививаться и даже не знают, нужно ли это делать, — в лучшем случае мы не игнорируем вакцину от гриппа. Тем временем Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в Европе рекорд по заболеваемости корью. Это связано отчасти с ростом числа антипрививочников — людей, отказывающихся вакцинировать себя и своих детей (не по медицинским показаниям, а из-за уверенности, что прививки бесполезны и даже вредны). В ноябре прошлого года сообщалось, что Минздрав дорабатывает законопроект о запрете на публичные призывы против вакцинации. Но на сегодня запретить отказываться от прививок нельзя.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор Владимир Никифоров рассказал, чем нам это грозит и какие прививки стоит повторить взрослым, чтобы себя обезопасить.
Говорят, что люди, которые отказываются от прививок, вредят всем. Почему?
Чем больше людей в обществе привито, тем сильнее популяционный (еще говорят — коллективный) иммунитет. То есть там, где вакцинировано большинство людей, меньше шансов заболеть даже у тех, кто прививки не делал (например, по медицинским показаниям). "Если привить 95–97% людей, инфекция вообще исчезнет, — объясняет Владимир Никифоров. — Ей просто будет не за кого зацепиться. Именно это произошло с натуральной оспой".
То есть, во-первых, из-за антипрививочников вирус не "умирает". А во-вторых, от них могут пострадать те, кому прививки противопоказаны, или те, у кого они не сработали.
То есть прививки могут не сработать?
Ни одна вакцина не гарантирует того, что вы не заболеете. "Если я привью сто человек, то как минимум у пятерых это все равно не даст результата, — рассказывает Никифоров. — И это еще очень хороший вариант. Есть вакцина от холеры с эффективностью 65%, и то ее считают целесообразным использовать". Это не значит, что прививаться бесполезно: вакцинированный человек перенесет болезнь легче. Исключение — грипп: этот вирус постоянно мутирует. Поэтому всегда есть риск, что вас привьют от одного вида вируса, а вы заразитесь другим.
Говорят, из-за снижения коллективного иммунитета к нам может вернуться даже оспа…
К счастью, это практически невозможно. Последний случай заболевания человека оспой был зафиксирован в 1979 году. "Может, где-то в бассейне Амазонки у какого-нибудь племени, которое никто никогда не видел, оспа еще есть, — говорит Никифоров. — Но за столько лет шило бы из мешка вылезло".
Сейчас и у нас, и за рубежом растет число заболевших корью. Это связано с тем, что выросли дети антипрививочников?
Не только. "Вакцина от кори — "капризная", любое нарушение правил хранения и технологии самого вакцинирования — и она потеряет эффективность", — рассказывает Никифоров. Еще, по его словам, эпидемиологическую обстановку могут осложнять мигранты (особенно в Европе, в которую в последние годы едет много людей с Ближнего Востока).
Подробнее о кори и о том, как себя от нее обезопасить, читайте в материале ТАСС.
Какие прививки делать надо обязательно?
Те, что внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Среди них — вирусный гепатит B, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь и краснуха. Скорее всего, с большинством этих болезней вы никогда не сталкивались — именно благодаря вакцинации. Чтобы сформировать иммунитет, прививки делают по несколько раз — в определенном возрасте.
Если меня прививали в детстве, то больше ничего делать не надо?
Надо. Дело в том, что иммунитет, полученный благодаря вакцине, не бессрочен. Например, женщинам от 18 до 25 лет, не болевшим краснухой и привитым от нее однократно, стоит сделать ревакцинацию. Людям, практикующим незащищенный секс и часто меняющим партнеров, следует повторить прививку от гепатита B. "А если вы на даче поранитесь лопатой, я вам очень советую привиться от столбняка", — добавляет Владимир Никифоров. Есть смысл повторить и прививку от кори (особенно сейчас, с учетом роста заболеваемости).
И уж тем более привиться от той или иной болезни стоит, если вы не знаете, вакцинировали ли вас в детстве, или точно знаете, что не вакцинировали (без медицинских противопоказаний).
Куда идти?
В поликлинику, к вашему участковому терапевту. Он осмотрит вас и примет решение, стоит ли вам сделать прививки и какие. В государственной клинике они будут бесплатными. Еще можно сдать платные анализы, которые покажут, сохранился ли у вас иммунитет к распространенным инфекциям. Но врачи говорят, что даже при положительном результате прививку есть смысл повторить, потому что через какое-то время иммунитет все равно может угаснуть. В любом случае, универсального совета "за глаза" вам никто не даст — только терапевт в зависимости от вашего состояния здоровья подскажет, что делать.
У взрослого человека больше шансов получить осложнения от прививки, чем у ребенка?
"Глупость, — категорически заявляет Владимир Никифоров. — В 30 лет вам грозит только то, что грозило бы и в детстве". Иными словами, негативные последствия возможны, но не потому, что вы взрослый, а из-за особенностей вашего организма.
А как застраховать себя от негативных последствий?
Никак. От аллергии или индивидуальной реакции застраховаться невозможно. "Из миллиона человек найдется один, у кого от анальгина заболит голова, — объясняет Владимир Никифоров. — А от димедрола он пойдет сыпью". Возможность того, что вакцина окажется некачественной хоть и минимальная, но тоже есть. Но поликлиника — частная или государственная — отвечает за свою работу по закону. Одним словом, риск здесь такой же, как риск купить в магазине некачественное молоко и отравиться, только много меньше. Вы же не перестаете покупать продукты из-за такой возможности? Вот и тут так же.
Нужно ли как-то готовиться к прививке?
Перед вакцинацией человек должен быть абсолютно здоров (если у вас хроническое заболевание, то оно не должно быть в стадии обострения). При хронических болезнях, сниженном иммунитете и любых особенностях здоровья советуйтесь с терапевтом.
Бэлла Волкова