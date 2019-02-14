Стивен Сигал может стать амбассадором горнолыжного курорта "Горки Город"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Стивен Сигал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи обсудил с руководством горнолыжного курорта "Горки Город" возможность сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Стивен Сигал обсуждал сотрудничество и партнерство с горнолыжным курортом" Горки Город". Речь шла о том, чтобы Сигал стал амбсассадором курорта", - сказал собеседник агентства.

Ранее Сигал сообщил ТАСС в кулуарах форума, что изучает возможности для инвестиций в проекты в Краснодарском крае. Он отметил, что не исключает создания бизнеса и инвестирования в него на территории Краснодарского края. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге Twitter сообщил, что Сигал заинтересовался предложением открыть на Кубани собственную винодельню и заняться развитием киноиндустрии.

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Летом 2018 года назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Курорт "Горки Город" начал строиться в 2010 году в рамках подготовки Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Во время проведения соревнований он выполнял функцию горной медиадеревни для журналистов, освещающих соревнования в горном кластере.