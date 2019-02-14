Депутат рассказал, что кабмин предложит хранить фото и видео техосмотров в базах МВД

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ предложит к законопроекту о борьбе с фиктивным прохождением техосмотра транспортных средств поправки об обязательном хранении в одной базе данных фото- и видеофиксации процедуры. Об этом в четверг на пленарном заседании Госдумы сообщил глава комитета палаты по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее глава комитета провел совещание с представителями Минфина и Минэкономразвития, которые должны были представить свои заключения на данный законопроект, ожидающий второго чтения. В ходе совещания представители министерств указали на то, что в тексте документа не прописано, где будут храниться фотографии и видеозаписи прохождения машинами техосмотра, хотя документирование процедуры предусмотрено инициативой.

"Мы действительно увидели, что такого не написано в законопроекте, - сказал Москвичев. - Правительство уже согласовало такую поправку, что записи техосмотра будут храниться в МВД России".

Кроме того, в правительстве предлагают прописать в законе, что в пунктах, где техосмотр проходят более 10 автобусов в сутки, может находиться инспектор ГИБДД. "Мы не возражаем", - добавил глава комитета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после доклада Москвичева предложил палате дать комитету по транспорту протокольное поручение обратить внимание профильных министерств на затягивание сроков. "Давайте выскажем свою озабоченность тем, что законопроект не рассмотрен по причине отсутствия по нему заключения профильных министерств, - сказал Володин. - Нас беспокоит одно - волокита, бюрократия и отсутствие приоритетов в этой работе".

При этом спикер призвал комитет по транспорту обсудить предлагаемые правительством поправки с профессиональным и экспертным сообществом. По словам Москвичева, поправки будут направлены в Госдуму 28 февраля.