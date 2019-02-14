Единороссы просят прокуроров проверить покупку 13 авиабилетов для двух детей-инвалидов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Координатор партпроекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда", депутат Госдумы Михаил Терентьев направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с покупкой матерью-одиночкой с двумя детьми с ограниченными возможностями 13 билетов на самолет. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба партии.

Ранее на телеканале "Россия-1" появился сюжет о том, что жительница Хабаровска была вынуждена приобрести для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган - Москва авиакомпании Utair. В противном случае, по данным телеканала, семью отказывались пускать на борт самолета. В свою очередь, авиаперевозчик заявил журналистам, что социальные службы не связывались с компанией, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров, при этом перевозка таких пассажиров требует установки специального оборудования.

"Мною было направлено обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться с вопиющим случаем, произошедшим с мамой двух детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщина была вынуждена купить на своих детей больше 10 билетов из-за того, что один из них мог отправиться в полет лишь лежа, а второй - с забинтованной ногой", - приводит пресс-служба слова Терентьева.

По его словам, это "не единичный случай, в том же аэропорту Кургана неоднократно возникали проблемы с детьми-инвалидами". Терентьев отметил, что эксперты анализируют ситуацию, чтобы "определиться с необходимостью нормативных изменений, которые позволят эффективнее бороться с такими случаями на системном уровне".

В пресс-службе отметили, что в ближайшие дни активисты партпроекта в Хабаровском крае встретятся с пострадавшей семьей для оказания помощи.