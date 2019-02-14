СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как переезд на работу в Москву заставил его заняться спортом.

Выступая на круглом столе "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества" в рамках Российского инвестиционного форума, глава правительства отметил, что следить за собственным здоровьем - это личная обязанность каждого человека.

"Все мы рождаемся с уверенностью, что мы будем здоровы абсолютное большинство отведенных нам лет. И до поры до времени человек считает, что он абсолютно здоров, и пребывает в этом расположении духа довольно долго. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем - это наша личная обязанность", - сказал он.

Для подтверждения этих слов он решил рассказать о том, что его в свое время заставило вернуться к спорту. Медведев отметил, что когда переехал на работу в Москву в 34 года, "считал себя вполне молодым человеком" и почти не тренировался, хотя в студенческие годы активно занимался спортом.

"А когда я переехал в Москву, нагрузки на организм возросли. Госслужащие просто обязаны работать много, а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то что ненормированный, он почти круглосуточный. И я понял, что если я не буду уделять этому внимание, не буду каждый день ходить в тренажерный зал, я просто не выдержу", - поделился с участниками панельной сессии глава кабмина.

По его словам, "эта ситуация касается любого человека, неважно, чем ты занимаешься". "Мы все должны для себя выбрать точку отсчета, после которой надо сказать себе: да, я должен уделять этому внимание. Это и есть ответственное поведение, и по отношению к самому себе, и по отношению к своей семье, особенно, если есть дети, и не в меньшей степени - извините за пафос - по отношению к своей стране", - резюмировал Медведев.