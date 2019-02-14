Медведев на полях форума в Сочи посетил виртуальную выставку Кабакова, подготовленную ТАСС

МОСКВА. 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи посетил стенд с виртуальным туром по выставке современного российского художника Ильи Кабакова в Третьяковской галерее, подготовленный агентством ТАСС.

Cпецпроект "Люди, которых возьмут в будущее" разработан ТАСС совместно с Третьяковской галереей и посвящен ретроспективной экспозиции художников-концептуалистов Эмилии и Ильи Кабаковых, которая с сентября 2018 года по январь 2019-го проходила в Москве. В выставку вошло около сотни произведений, охватывающих период почти в шесть десятилетий. Виртуальный тур ТАСС позволяет увидеть 13 эпизодов ретроспективы. Центральной частью спецпроекта стала видеоэкскурсия в формате 360° от гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

"Отличный проект, обеспечивает эффект присутствия для ценителей искусства. Особенно он важен для регионов: выставки проходят в Москве, а те, кто не могут приехать, имеют возможность практически побывать в Третьяковке", - сказал Медведев.

Виртуальный тур для премьера провели Трегулова и генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Ранее виртуальную экскурсию по выставке также совершил министр культуры Владимир Мединский.

Илья Кабаков считается одним из самых востребованных в мире современных русских художников. Будучи ярким представителем московского концептуализма, он известен в первую очередь как создатель нового жанра - тотальной инсталляции, в которой произведение - это целое художественное пространство, а не конкретный объект.