Гусман не исключил появления предмета о фейковых новостях в вузах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман не исключил, что будущие журналисты в вузах будут изучать борьбу с фейковыми новостями. Об этом он сообщил в четверг на мастер-классе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Я уверен, что в ближайшее время на факультетах журналистики появится предмет под названием "Фейковые новости и борьба с ними", пока такого предмета нет, но он уже созрел, уйти от этого невозможно", - сказал Гусман.

По его словам, источником распространения фейков чаще всего становятся социальные медиа. "Социальные сети - это форма коммуникации людей, но проблема в том, что мы еще не очень понимаем, как нам в этой системе коммуникаций жить... Я думаю, уже и вы много раз замечали ситуации, когда социальные сети были использованы в самых неблаговидных делах <...> Волна, а точнее уже даже цунами, фейковых новостей покрывает земной шар, это страшный бич, и мы находимся под невероятно мощным воздействием фейковых новостей, приходящих к нам через социальные сети", - добавил Гусман.

Первый заместитель гендиректора ТАСС отметил, что борьбу с фейковыми новостями надо начинать с самостоятельной проверки информации. "Сегодня главный фильтр по отношению к фейковым новостям - это каждый из вас в восприятии этих новостей. Информация - это продукт, созданный людьми, будьте внимательны к потреблению этого продукта. Поэтому главный фильтр по восприятию и недопущению фейка в вашу жизнь - это ваше восприятие качества этой информации, проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте", - подчеркнул он.

Мастер-класс заслуженного журналиста РФ Михаила Гусмана был посвящен теме "Fake news как угроза стабильности в современном мире". Это медиа-явление означает намеренное распространение ложной информации в социальных медиа и СМИ для того, чтобы ввести в заблуждение читателя. Понятие fake news появилось в 2000-е годы, когда пародийные новости намеренно выдавались за настоящие в интернете или в телевизионных шоу.