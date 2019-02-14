Голодец считает справедливым выговор директору Третьяковской галереи из-за кражи картины

Ранее Трегулова получила выговор от министра культуры Владимира Мединского.

"Мне кажется, даже Зельфира Исмаиловна с этим согласилась. Она очень переживала из-за того, что случилось", - сказала Голодец журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сегодня музей работает с невероятной нагрузкой <...> Но это не освобождает никого от формирования адекватной системы надежной защиты и гарантий сохранности всех объектов культуры", - заявила вице-премьер.

Она сообщила, что более 320 тыс. человек побывали на выставке Архипа Куинджи в Третьяковской галерее.

"Мы ожидали, что на выставке Куинджи будет 180 тыс. посетителей, и уже на сегодня число посетителей превысило 320 тыс.", - сказала Голодец.

Ранее в галерее отметили всплеск посещаемости после инцидента с картиной "Ай-Петри. Крым" - полотно было похищено, но уже на следующий день его удалось найти. Картина вернулась на выставку. Теперь все полотна оборудованы тревожными датчиками.

В нынешней экспозиции в Инженерном корпусе можно увидеть около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний России, Азербайджана, Белоруссии и одной частной коллекции. Выставка развернута на двух этажах Инженерного корпуса и включает четыре раздела: "Притяжение земли", "Тайна ночи", "В просторах вечности" и "Опережая время".

Специально к выставке студией "Пчела" был создан мультипликационный фильм, который призван помочь зрителям лучше понять мир художника. Он демонстрируется в экспозиции. Также подготовлен бесплатный аудиогид для детей с квестом, записанный учениками детской изостудии при Третьяковской галерее, он рассчитан на 30 минут. Издан и фундаментальный альбом-каталог.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.