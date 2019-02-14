Суд на Кубани отказал Цеповязу во взыскании 7 млн рублей с бывшей супруги

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Кущевский районный суд на Кубани отказал осужденному члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу во взыскании 7 млн рублей за аренду двух земельных участков с его экс-супруги Натальи Стришней. Об этом сообщил в четверг ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Цеповяз подал к бывшей супруге иски на общую сумму более 640 млн рублей, в том числе два иска о взыскании арендной платы с компании "Сила Кубани" на 32 млн рублей и 9 млн рублей. В ноябре Кущевский суд частично удовлетворил иск на 9 млн рублей, в удовлетворении иска на 32 млн рублей было отказано. Затем был подан новый иск на семь 7 млн рублей взыскании платы за аренду двух земельных участков и их разделе.

"Отказали во взыскании денежных средств. Он взыскивал 7 миллионов рублей, суд отказал", - сказал ТАСС Чургулия.

Ранее сообщалось, что районный суд на Кубани удовлетворил иск о взыскании 4 млн 300 тысяч рублей с Цеповяза в пользу Стришней в рамках дела о расторжении брачного договора. Адвокаты Цеповяза подали апелляционную жалобу.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу "банды Цапков" к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.