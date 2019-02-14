Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал резолюцию Европарламента

ГРОЗНЫЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Резолюция Европарламента с призывом освободить главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, является попыткой самопиара и давления на суд. Об этом заявил в четверг ТАСС пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Ранее в четверг Европарламент принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о притеснениях прав независимых журналистов и правозащитников в Чечне. Депутаты напомнили о своем призыве освободить Титиева и обеспечить соблюдение его права "на справедливое судебное разбирательство".

"В очередной раз западные депутаты фактически продемонстрировали, что им нужен повод для самопиара и нет никакого дела до судьбы Титиева или ситуации с правами человека в Чеченской Республике. Продемонстрировали ничем неприкрытые попытки прямого вмешательства в деятельность судебной власти РФ, потребовав освободить Титиева", - сказал пресс-секретарь главы Чечни

По словам Каримова, в Чечне заинтересованы в объективном расследовании уголовного дела правозащитника. "На каждом судебном заседании по "делу Титиева" присутствует российская и иностранная пресса, дипломаты, а специалисты с большой судебной практикой и известные юристы отмечают объективный характер рассмотрения дела", - добавил он.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков.