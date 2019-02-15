Начался сбор онлайн-пожертвований для "авиамедведя" Мансура

Принадлежащий Mail.ru Group сервис DonationAlerts начал принимать пожертвования на содержание медведя Мансура, который живет на частном аэродроме Орешково в Калужской области. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Летчики и медведь. Как у Мансура появился дом в лесу у аэродрома

Понаблюдать за жизнью Мансура можно с помощью прямой трансляции на сайте сервиса, через который ведется сбор средств. "Мы планируем делать прямую трансляцию интерактивной - пожертвования будут привязаны к кормлению медведя полезными лакомствами. То есть пожертвовав тысячу рублей, зрители смогут угостить Мансура мандаринами, которые он так любит, и наблюдать за происходящим во время онлайн-трансляции в соцсетях", - приводятся слова куратора Мансура пилота Андрея Иванова.

Он отметил, что у зрителей будет возможность переключаться между десятью камерами, установленными в вольере и берлоге. По его словам, что в этом году "авиамедведь не залег в спячку и поэтому можно наблюдать за его поведением".

В настоящее время идет сбор на бассейн для Мансура. Согласно проекту, на строительство нужно 800 тыс. рублей.

"Мы решили поэкспериментировать и подключить сбор донатов к онлайн-трансляции о жизни медведя. У Мансура огромная аудитория в социальных сетях: в "ВКонтакте", Facebook и на YouTube, и мы сможем дать им новый удобный инструмент для поддержки любимца", - приводятся слова директора по маркетингу DonationAlerts Елены Иножарской.

Медведь Мансур появился на одном из российских аэродромов три года назад. Его нашли и выходили частные пилоты, которые занимаются восстановлением раритетных самолетов Ил-14. Медведь проживает на огороженной территории.

За 2,5 года Мансура поддержали порядка 1,1 тыс. человек и компаний со всего мира, они пожертвовали через интернет-переводы и наличными 2 874 000 рублей. В основном деньги идут на строительство и оснащение вольера, а также на корм медведю. По словам пилотов, ежемесячные затраты на содержания медведя в то время, когда он не спит, составляют около 30 тыс. рублей.