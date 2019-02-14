Власти Мордовии планируют модернизировать мусоросортировочный завод и построить полигон

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти республики Мордовия планируют модернизировать мусоросортировочный завод и построить центральный полигон для складирования твердых бытовых отходов (ТКО), это необходимо для эффективной работы по новой схеме обращения с ТКО. Об этом ТАСС глава Мордовии Владимир Волков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В Саранске уже лет 5 внедрен раздельный сбор мусора, сейчас эта система выходит в районные центры. Мы одни из лидеров в стране по организации раздельного сбора мусора, но, чтобы говорить о нормальной работе, нужен обязательно [мусоросортировочный] завод. У нас есть завод, но он построен по старой технологии и требует модернизации, также нам нужно построить центральный полигон, сделать его по международным стандартам. Это очень крупные затраты, которые придется понести и государству, и оператору [по обращению с ТКО]", - сказал Волков.

Как ранее сообщала Светлана Бигессе, гендиректор компании "Ремондис Саранск", которая является региональном оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), раздельный сбор отходов практикуется в Саранске с 2012 года, на сегодняшний день практически на всех площадках у многоквартирных домов установлены евроконтейнеры для раздельного сбора отходов упаковки - пластиковых бутылок и канистр, упаковки из картона, пленки, всего таких контейнеров около 850.

Отходы чистой упаковки со всех контейнерных площадок города направляются на линию прессования, а после этого - на крупные перерабатывающие предприятия. Основной объем макулатуры направляется на бумажную фабрику в Пензе отходы полимеров (пленка, бутылки) - на крупные заводы в Московской и Нижегородской областях. С мая 2018 года компания начала внедрять раздельный сбор мусора в трех населенных пунктах в Ковылкинском, Краснослободском и Лямбирском районах, во всех 22 районах систему планируют внедрить к 2020 году.

1 января 2019 года в РФ начался переход на новую систему обращения с ТКО. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Оплата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты за коммунальные услуги.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.