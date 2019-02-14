Генпрокуроры России и Словении подписали программу сотрудничества между ведомствами

ЦЕРКЛЕ-НА-ГОРЕНЬСКЕМ /Словения/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка и его словенский коллега Драго Шкета в четверг подписали программу сотрудничества между двумя ведомствами на 2019-2020 годы. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, церемония подписания прошла в правительственной резиденции, расположенной в городе Церкле-на-Гореньскем.

"Подписанная нами сегодня программа сотрудничества предусматривает обмен опытом, охватывает вопросы кадровой политики и взаимодействия на международной арене, - отметил Чайка в комментарии ТАСС. - Она создает перспективу сближения позиций двух ведомств и совершенствования нашей профессиональной деятельности".

Генеральный прокурор Словении в свою очередь заявил о "важности сотрудничества с Россией как с дружественным государством". Он также назвал борьбу с организованной преступностью и противодействие коррупции ключевыми областями межведомственного взаимодействия.

Глава российского надзорного ведомства находится в Любляне с официальным рабочим визитом. Ранее в четверг состоялись встречи генпрокурора РФ с президентом Словении Борутом Пахором, председателем Государственного собрания страны (нижняя палата парламента) Деяном Жиданом, а также Андреей Катич, занимающей пост министра юстиции республики. Основной темой встреч стало российско-словенское взаимодействие по вопросам выдачи преступников и борьбы с транснациональной преступностью.