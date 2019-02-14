Путин выразил соболезнования в связи с жертвами атаки на военную автоколонну в Индии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с жертвами теракта в штате Джамму и Кашмир на севере страны. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Решительно осуждаем это жестокое преступление. Его исполнители и заказчики, несомненно, должны понести заслуженное наказание. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия с индийскими партнерами", - говорится в сообщении.

Путин добавил, что в России разделяют скорбь народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление раненых.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир в четверг террорист подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. силовиков. Бомба взорвалась около одного из автобусов, в результате теракта погибли 42 человека - военнослужащие Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура). Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е- Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - одна из действующих в Джамму и Кашмире радикальных сепаратистских группировок, выступающих за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.