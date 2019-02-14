Эксперты: курорты Северного Кавказа нужно продвигать в мире как блокбастер

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курорты Северного Кавказа имеют большой потенциал благодаря уникальным климату и природе, национальному колориту и гостеприимству местных жителей. Также туриндустрия может дать новые рабочие места и возможность качественного отдыха и лечения.

Чтобы привлечь россиян и иностранцев на курорты СКФО, эксперты советуют обратиться к методам, которыми рекламируют блокбастеры: создать узнаваемые бренды и активнее продвигать их. Такое мнение представители туриндустрии из разных стран высказали в четверг во время сессии "Экономика гостеприимства: сегодня и завтра" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Перспективы развития

Министр РФ по делам Северном Кавказа Сергей Чеботарев отметил, что кавказские регионы обладают множеством преимуществ: "прекрасный климат, огромное количество достопримечательностей". Однако сейчас этот потенциал не используется в полной мере.

"В мире вклад туризма в ВРП составляет около 10%, в России - около 5%, на Северном Кавказе - 3-3,5%. В мире по развитию средств размещения динамика порядка 7%, в Российской Федерации - до 6%, на Северном Кавказе динамика положительная, но все же не удовлетворяет нас - всего 1,5%. Будем наращивать эти показатели, у нас есть потенциал для развития", - пояснил Чеботарев.

Он отметил, что курорты Северного Кавказа уже принимают более 680 тыс. туристов в год, но к 2025 году турпоток реально увеличить до 1,6 млн человек. Для этого необходимо заниматься благоустройством регионов, стандартизировать такси и продажу билетов на маршрутный транспорт, привести к единому виду систему навигации на курортах, повысить качество обслуживания в гостиницах и отелях.

Кроме того, в ближайшие годы планируется развитие уже существующих курортов, а также запуск новых, в том числе "Армхи", "Мамисон", "Матлас". Сейчас в регионах СКФО действуют горнолыжные трассы протяженностью 31 км, 11 км из них запущены в 2018 году. До 2025 года планируется построить еще 81 км трасс.

Как блокбастер

Опрос иностранных участников площадки, проведенный советником генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Анваром Гаджиевым, показал, что сейчас Северный Кавказ ассоциируется с гостеприимством и горами. Но конкретных ярких образов нет.

"Ваше восприятие самое поверхностное, ведь горы бывают зимние - и это горнолыжный туризм, бывают летние - вариативность очень большая. Хотелось бы, чтобы у каждого из субъектов появился свой бренд. <…> [Например] Тула - это тульский пряник. В этом направлении мне кажется, что дальше всех шагнула Северная Осетия: узнаваемость осетинских пирогов шагнула далеко за пределы Северного Кавказа", - отметил Гаджиев.

Руководитель отделения Российского союза туриндустрии в Германии Гернод Лоозе, указывая на важность рекламы курортов, привел в пример свою страну: в год ее посещают 544 млн иностранных гостей. При этом Северный Кавказ посещают 5 тыс. иностранцев, а Россию в целом - 8 млн, отметил Лоозе со ссылкой на открытые данные.

"Если рассматривать Германию, то российского турпродукта на рынке совсем не видно; сейчас о России в целом ничего не знают, а о Кавказе - тем более. А если Россия будет представлена у нас на выставках в целом, то люди увидят и отдельные регионы. Вам нужно обязательно создать правильные материалы на правильные продукты, правильно их продвигать с правильными партнерами", - обрисовал ситуацию немецкий эксперт.

Первый секретарь, атташе по внешнеэкономическим связям посольство Венгрии в РФ Шандор Фабиан пояснил, что с любым проектом работает "голливудский" принцип. "Даже если какой- то американский блокбастер как фильм ужасен, но его делает реклама: благодаря ей люди ходят и смотрят. Очень важен маркетинг", - сказал он.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подтвердил, что курорты Северного Кавказа сейчас стремятся к продвижению своих туров, однако работа только начата. Наиболее узнаваемым объектом Северного Кавказа сейчас является высочайшая вершина Европы Эльбрус, и нередко туристы, приехавшие в регион с одними целями, узнают про другие возможности уже на месте - например, многие не знают про курорты КБР с минеральными водами. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время обсуждения опыта других стран и российских регионов отметил: "Главное [что отличает Северный Кавказ] - это наши люди. Мы должны брать все самое лучшее, но и не забывать про нашу аутентичность".

Нерешенные вопросы

Однако, отметили эксперты, есть ряд недоработок и кроме слабой рекламы. Они касаются не только самого Северного Кавказа, но и отдельных отраслей или проблем туристической отрасли РФ в целом.

"Первый вопрос - это, конечно, виза, которую получить очень сложно. Мир большой, есть множество возможностей и в других местах, а турист решает в пользу тех направлений, где ему проще и выгоднее. Их нужно отменить или найти для отрасли туризма делать их проще для туороператоров, для групп", - отметил Лоозе. Он также посоветовал налаживать взаимоотношения с туроператорами.

Директор по развитию ООО "Азимут Хотелс Компани" Анна Борисова считает, что Кавказ может быть перспективен для "нишевого" туризма, но для этого нужно учитывать требования определенных групп. "Нужно развитие china-friendly, halal-friendly. Например, китайский турист очень консервативный, он поедет туда, где есть для него условия - но это стабильный, хороший поток", - привела она пример.

Генеральный директор карельской "Клиники Кивач", которая предоставляет элитное санаторно-курортное лечение, Александра Улич отметила, что при всех отличиях климата и условий работы у ее учреждения есть общая проблема с курортами Северного Кавказа. Дело в том, что сейчас в России не хватает специалистов, которые могут работать в санаториях - дефицит среднего медперсонала по всей стране порядка 20 тыс. человек. При этом, добавила она, клиника смогла найти выход из ситуации и обучает сотрудников самостоятельно.

Глава Минкавказа Чеботарев отметил, что сейчас проблемы постепенно решаются. В частности, разработана стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Северо- Кавказском федеральном округе до 2035 года. Реализуются планы по развитию отдельных курортных городов - например, исполнение такой мини-стратегии для Кисловодска обойдется в 70 млрд рублей. В рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа создана подпрограмма развития курортов Кавказских Минеральных Вод, по которой в 2019-2021 годах Кисловодск и Пятигорск получат 2,7 млрд рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.