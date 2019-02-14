Православные отмечают Сретение Господне

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь отмечает 15 февраля (2 февраля по старому стилю) Сретение Господне - один из наиболее важных праздников, связанных с жизнью Христа и Богоматери. В честь праздника в 10:00 мск патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

В день Сретения Господня также отмечается Всемирный день православной молодежи. Он был установлен в 1953 году на первой Генеральной ассамблее Всемирного православного молодежного движения "Синдесмос" (от греч. "союз") с благословления глав всех поместных церквей. В честь его проведения в четверг сайт Московской патриархии опубликовал праздничное обращение патриарха Кирилла.

Патриарх призвал молодых людей к тому, чтобы они были активны в своих проявлениях милосердия. "Согретые любовью Христовой, мы призваны являть эту любовь другим людям, призваны творить дела милосердия. Это под силу каждому - напитать алчущего, помочь нуждающемуся, сказать слово ободрения унывающему, утешить плачущего, посетить больного, - гласит обращение.

Установление праздника Сретения связано с событиями 40-го дня после Рождества. В этот день младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм и встретился с Симеоном Богоприимцем. Последний считается церковью одним из авторов перевода Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненного в III-I веках до н.э. в Александрии.