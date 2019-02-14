Крашенинников: закон об уголовной ответственности главарей ОПГ могут принять в марте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Законопроект, вводящий уголовную ответственность для лиц, стоящих во главе организованных преступных группировок (ОПГ), может быть принят Госдумой в марте. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в эфире телеканала "Россия-24" .

"С учетом того, что эта тема давно обсуждается, я думаю, что коллеги поддержат. Мы уже сегодня во второй половине дня обсуждали, и я думаю, что мы в марте примем [законопроект] в Государственной думе в трех чтениях, вполне это возможно", - заявил Крашенинников.

Отвечая на вопрос, почему нужны наказания для криминальных авторитетов, он отметил, что лицам, стоящим во главе преступных группировок, как правило, удается избежать уголовного наказания. "Сейчас пришли к выводу, что Уголовный кодекс должен содержать норму, которая охватывала бы и их тоже", - сказал он.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ об ужесточении наказания для главарей организованных преступных группировок. Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".