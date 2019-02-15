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Роспотребнадзор напомнил, как не заболеть лихорадкой денге на отдыхе за границей

По данным ведомства, случаи заражения россиян были зафиксированы при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил туристам об опасности лихорадки денге, передающейся человеку через укусы комаров, а также о том, как можно обезопасить себя на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии. Об этом в пятницу сообщается на сайте федерального надзорного ведомства.

В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов, и в России стали регистрироваться завозные случаи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре. Так, в 2012 году было зафиксировано 63 случая, в 2013 году - 170, в 2014 году - 105 случаев, в 2015 году - 136, в 2016 году - 145, в 2017 году - 196, в 2018 году - 259 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

"Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами <…> В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых: носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив о месте путешествия.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении, а также соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

О лихорадке денге

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, Латинской Америки, бассейна Карибского моря. Человеку инфекция передается через комариные укусы. Заболевание сопровождается повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.

По данным министерства здравоохранения Перу, в январе 2019 года в стране зарегистрировано 848 случаев заболеваний лихорадки денге, из которых два закончились летальным исходом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в департаментах Аякучо, Лорете, Мадре-де-Дьос, Пьюра и Тумбес.

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