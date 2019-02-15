Роспотребнадзор напомнил, как не заболеть лихорадкой денге на отдыхе за границей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил туристам об опасности лихорадки денге, передающейся человеку через укусы комаров, а также о том, как можно обезопасить себя на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии. Об этом в пятницу сообщается на сайте федерального надзорного ведомства.

В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов, и в России стали регистрироваться завозные случаи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре. Так, в 2012 году было зафиксировано 63 случая, в 2013 году - 170, в 2014 году - 105 случаев, в 2015 году - 136, в 2016 году - 145, в 2017 году - 196, в 2018 году - 259 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

"Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами <…> В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых: носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив о месте путешествия.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении, а также соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

О лихорадке денге

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, Латинской Америки, бассейна Карибского моря. Человеку инфекция передается через комариные укусы. Заболевание сопровождается повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.

По данным министерства здравоохранения Перу, в январе 2019 года в стране зарегистрировано 848 случаев заболеваний лихорадки денге, из которых два закончились летальным исходом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в департаментах Аякучо, Лорете, Мадре-де-Дьос, Пьюра и Тумбес.