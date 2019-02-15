Строительство онкоцентра и инфекционной больницы начнется в Севастополе в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой медицинской помощи в Севастополе планируется начать в 2019 году, сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Овсянников на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Строительство объектов предусматривает федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Всего, по данным департамента здравоохранения Севастополя, до конца 2022 года планируется строительство 15 медицинских объектов.

"Завершили проектирование онкодиспансера и запустили конкурс [по выбору подрядчика]. Получено одобрение проекта инфекционной больницы от Главгосэкспертизы. Также в ближайшее время завершается проектирование больницы скорой помощи. Это три наших проекта, которые мы в этом году запустим в строительство", - сказал Овсянников.

Губернатор уточнил, что также среди основных планов на 2019 год - ремонт и дооснащение медицинских учреждений. В частности, планируется выделить средства на оборудование для онкологического диспансера.

Проекты медучреждений

По данным департамента здравоохранения, больше половины мест в больнице скорой медицинской помощи отводится под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

В департаменте ТАСС уточнили, что онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. квадратных метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

На сайте Главгосэкспертизы сообщается, что новая инфекционная больница на 200 пациентов будет возведена на улице Коммунистической. Здание будет состоять из пяти корпусов разной этажности, соединенных между собой отапливаемыми переходами. Здесь же в отдельно стоящем корпусе будет размещен Центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.