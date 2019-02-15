Глава Роскомнадзора назвал фейковые новости бичом

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Появление фейковых новостей на страницах СМИ - бич, с которым надо бороться всем, в том числе самим журналистам. Такое мнение в пятницу в ходе Российского инвестиционного форума высказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Распространение фейковых новостей - это бич. И совершенно точно, бороться с этим надо, увеличением ли штрафов или иными мерами, не знаю. Бороться с распространением фейков надо всем, в том числе журналистам", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.