Власти Пермского края намерены создать три новых "кластера безопасности" школ и детсадов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены к началу нового учебного года создать два новых "кластера безопасности" школ и детских садов в Индустриальном и Мотовилихинском районах, а позднее также в Свердловском районах города Перми. В школах и детских садах, которые войдут в кластер, усилят меры безопасности, а функции охраны передадут одной организации, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе губернатора Пермского края.

Так называемый кластер безопасности начал работать в Пермских школах и детских садах с 1 сентября 2018 года, в него вошли семь школ и детсадов в Дзержинском районе Перми. Суть проекта заключается в комплексном подходе: за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации, как это было ранее. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу, что позволит эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации. Кроме того, учреждения дополнительно оснастили видеокамерами, системой распознавания лиц, на входе на территорию учебных заведений появилась пропускная система, в школах установили турникеты, пройти которые можно только с персональной электронной картой.

"Сейчас рассматривается возможность запуска еще трех кластеров - в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми. Первые два из них - в Индустриальном и Мотовилихинском районах - планируется запустить к началу нового учебного года: в весенний период будет проводиться обследование объектов, летом - конкурсные процедуры [на определение охранной организации] и дооснащение систем безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил ТАСС, что экспериментальный проект показал свою эффективность и власти региона решили тиражировать его. Кроме того, есть планы по включению в кластеры больниц и поликлиник.

В январе 2018 года в Перми произошло нападение на школьников. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый, вооружившись ножами, напали на детей одного из младших классов. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, в том числе учительница. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин высказал мнение, что причинами чрезвычайных происшествий в школах становятся халатность и ненадлежащее обеспечение безопасности.