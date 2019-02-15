Мэр города Иваново вышел на работу после совершенного на него нападения

ТАСС, 15 февраля. Мэр города Иваново Владимир Шарыпов, на которого накануне вечером было совершено нападение, в пятницу вышел на работу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы города Анна Лобанова.

"Сегодня утром Владимир Иванович вышел на работу <…> Будет ли он брать больничный, не могу сказать", - сказала собеседница агентства.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту нападения на Шарыпова. Как сообщили в УМВД, в результате хулиганских действия мэр получил незначительные ушибы.

По данным пресс-службы правительства Ивановской области, губернатор Станислав Воскресенский взял под личный контроль расследование нападения на мэра.

"Губернатор Ивановской области был сразу проинформирован о случившемся. Станислав Воскресенский выразил сочувствие мэру города Иваново Владимиру Шарыпову. Расследование дела взято на личный контроль главы региона: он поручил найти и наказать преступников", - говорится в сообщении.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Владимир Шарыпов подтвердил факт нападения и сообщил, что обратился в больницу.