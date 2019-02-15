Росздравнадзор направит в Минздрав предложения по обороту препаратов с фенспиридом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор изучает данные по безопасности фенспирида в лекарственных препаратах и в ближайшее время направит в Минздрав приложения по дальнейшему обороту лекарств на основе данного вещества. Об этом в пятницу сообщается на сайте службы.

Ранее сообщалось, что французский лекарственный препарат "Эреспал" отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нем фенспирид может повлиять на работу сердца. Решение об изъятии из обращения препарата основано на новых данных о том, что лекарство может влиять сердце, в частности вызывать нарушение сердечного ритма.

"Эксперты Росздравнадзора, как и другие мировые регуляторные агентства, изучают весь массив отечественных и зарубежных данных по безопасности фенспирида, и в ближайшее время направят в Минздрав России предложения по дальнейшему обороту этих препаратов", - говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что на территории РФ за последние 10 лет тяжелых реакций на фенспирид у пациентов выявлено не было.

Уточняется, что аптечные учреждения возвращают "Эреспал" поставщикам или производителю.

"Параллельно Росздравнадзор запросил у производителей остальных зарегистрированных лекарственных средств на основе фенспирида последние данные по эффективности и безопасности выпускаемых препаратов", - говорится в сообщении.