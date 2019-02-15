Голикова: лишь каждый пятый бедный россиянин получает соцподдержку от государства

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство проанализирует, почему из 19 миллионов бедных только 4,2 млн человек получают меры соцподдержки. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"По 2017 году у нас 19,3 млн человек находятся за чертой бедности, но при этом получают меры соцподдержки 4,2 млн человек", - сказала она. - Сейчас нам предстоит разобраться в том, что они их не получают, потому что они не знают, что им положено от государства и они не обращаются в силу каких-то причин, или есть еще что-то третье, о чем мы не знаем".

Голикова добавила, что за 2019 год правительство вместе с руководством регионов должно будет проанализировать эту тему.

Вице-премьер отметила, что индивидуальный портрет бедности позволит правительству скорректировать меры по борьбе с ней.

"Мы рассчитываем, что индивидуальный портрет бедности, который появится у нас после проведения Министерством труда (и социальной защиты) в 2019 году восьми пилотных проектов в регионах страны, позволит нам выявить, что же истинно является причиной бедности и какие меры следовало бы принять", - сказала зампред правительства.

Голикова пояснила, что в пилотном режиме восемь субъектов РФ исследуют домохозяйства и семьи, чтобы понять, насколько совпадают данные Росстата по бедности с реальной ситуацией. По ее словам, расходы каждой семьи в этих регионах детально изучаются. "Нельзя сказать, что мы каким- то образом с точки зрения методологии, которую использует Росстат, отличаемся от всего мира, мы тоже используем соответствующие опросы, но у нас очень велика доля так называемой "субъективной бедности", - добавила Голикова.