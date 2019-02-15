Сухум будет включен в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" в 2020 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Единственный российский круизный лайнер "Князь Владимир" начнет с 2020 года совершать заход в порт Сухума, рейс будет совершаться раз в месяц со стоянкой на сутки, сообщил журналистам генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев.

Соглашение о сотрудничестве подписано между государственной компанией "Абхазское морское пароходство" и компанией-оператором "Черноморские круизы" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Соглашение предусматривает организацию регулярного сообщения на круизном лайнере "Князь Владимир" с заходом в порт Сухума начиная с 2020 года. В течение 2019 года подготовим организационные и технические вопросы, возможно, сделаем один тестовый заход. Планируем, что рейс будет один раз в месяц, то есть три обычных рейса Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь и один Сочи - Сухум - Новороссийск. Думаем, это будет востребованных рейс", - сказал Лаврищев.

По словам генерального директор "Черноморских круизов" Виктор Глуховщенко, прорабатываются вопросы стоимости билетов и прохождения пограничного контроля. "Сейчас средняя стоимость билета 33 тыс. рублей, ценовая политика с учетом захода в Сухум пока прорабатывается, она точно увеличится из-за портового сбора, топлива и других моментов. Также обсуждается вопрос по прохождению границы между государствами, планируем, что пассажиры будут проходить паспортный контроль в Сочи и дальше без остановки идти в Сухум. Мы хотим по времени уложиться в недельный круиз, стоянка в Абхазии планируется сутки за счет уменьшения стоянки в Севастополе", - сказал Глуховщенко.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил 8 рейсов и перевез около 3 тыс. человек. В навигацию 2019 года теплоход отправится 28 апреля. В настоящее время лайнер стоит на плановом ремонте, который завершится к 1 апреля.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.