КСК планирует сохранить стоимость страховки на курортах СКФО в предстоящем сезоне

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) надеется сохранить стоимость добровольной страховки для горнолыжников при покупке ски-пасса в сезоне 2019/2020 годов. Сейчас цена полиса составляет 100 рублей в день, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи гендиректор КСК Хасан Тимижев.

"Мы постараемся сохранить стоимость на уровне цен, установленных в сезоне 2018/2019", - сказал он.

Услуга добровольного страхования оформляется вместе со ски-пассом на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, неделю назад она стала доступна и на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии. При этом турист может отказаться от страховки.

По словам Тимижева, спрос среди туристов на добровольное страхование при покупке ски-пассов на горнолыжных курортах Северного Кавказа превысил ожидания. "Даже те продажи, которые сейчас идут, они превзошли наши ожидания. Мы думали, будет больше отказов от услуги. Сейчас, конечно, все равно многие отказываются [от страховки], но если смотреть в процентном соотношении, то около 25-30% гостей не возражают против оформления полиса", - сказал он.

На "Архызе", по предварительным данным, страховку оформляет каждый четвертый турист. "Это неплохой результат, учитывая, что по статистике на горнолыжных курортах травмируется каждый третий-четвертый турист. То есть, цифры почти коррелируют. Надеемся, что в следующем сезоне у нас будет застрахован уже каждый второй гость, а в дальнейшем рассчитываем добиться и более высоких показателей", - пояснил Тимижев.

На "Ведучи", по его словам, введение страхования горнолыжников от несчастных случаев пока не так актуально, как на других курортах Северного Кавказа. "Курорт в Чечне рассчитан на начинающих горнолыжников, которые ездят максимально аккуратно, плюс трассы там довольно простые, риск схода лавин минимальный. Поэтому пока там продавать страховые полисы нецелесообразно. При этом ничто не мешает гостям при желании самостоятельно застраховаться перед поездкой на курорт в любой страховой компании, предлагающей такую услугу", - добавил Тимижев.

КСК управляет туристическим кластером, который объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер. Стратегия компании предусматривает на первом этапе развитие курортов "Архыз", "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан). Данный подход в 2014 году был одобрен правительством РФ.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.