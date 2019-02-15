Режим ЧС из-за нашествия медведей на Новой Земле снимут после рекомендаций экспертов

АРХАНГЕЛЬСК, 15 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации на Новой Земле, введенный из-за нашествия белых медведей, будет снят после рекомендаций экспертов. Как рассказал ТАСС глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин, группа специалистов в пятницу провела наблюдения и приступила к выработке рекомендаций.

С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия на территорию населенных пунктов белых медведей введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведя, также отмечались случаи агрессивного поведения этих животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Среди возможных причин нашествия называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. 14 февраля для решения проблемы на архипелаг прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.

"Режим ЧС не снимаю, пока не закончится работа экспертов. Угроза уменьшилась, но здесь надо выждать день-два. Когда рекомендации дадут ученые, будем снимать", - сказал Мусин.

По его словам, в поселки медведи не заходят с понедельника, но вокруг населенных пунктов они есть. "Ситуация стабилизировалась. В населенные пункт медведи не заходят, но в отдалении они есть. Сегодня на удалении 2-5 км было замечено девять медведей", - отметил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Александр Горних, сейчас рассматривается возможность усыпления пяти животных для чипирования, что позволит вести дальнейший мониторинг за медведями.