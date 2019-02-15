{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Режим ЧС из-за нашествия медведей на Новой Земле снимут после рекомендаций экспертов

Среди возможных причин нашествия называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок

АРХАНГЕЛЬСК, 15 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации на Новой Земле, введенный из-за нашествия белых медведей, будет снят после рекомендаций экспертов. Как рассказал ТАСС глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин, группа специалистов в пятницу провела наблюдения и приступила к выработке рекомендаций.

С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия на территорию населенных пунктов белых медведей введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведя, также отмечались случаи агрессивного поведения этих животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Среди возможных причин нашествия называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. 14 февраля для решения проблемы на архипелаг прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.

"Режим ЧС не снимаю, пока не закончится работа экспертов. Угроза уменьшилась, но здесь надо выждать день-два. Когда рекомендации дадут ученые, будем снимать", - сказал Мусин.

По его словам, в поселки медведи не заходят с понедельника, но вокруг населенных пунктов они есть. "Ситуация стабилизировалась. В населенные пункт медведи не заходят, но в отдалении они есть. Сегодня на удалении 2-5 км было замечено девять медведей", - отметил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Александр Горних, сейчас рассматривается возможность усыпления пяти животных для чипирования, что позволит вести дальнейший мониторинг за медведями.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Российский инвестиционный форум - 2019
Власти Удмуртии намерены начать проектирование мусороперерабатывающего завода в 2020 году
Глава региона Александр Бречалов отметил, что на данный момент есть несколько предложений по мусоропереработке
Читать полностью