Индия готова выдавать туристам многократные электронные визы сроком действия до года

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Индии объявило о либерализации визового режима для граждан 166 стран, в том числе России, по которому туристы смогут получать многократные электронные визы сроком действия до одного года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Индии.
Согласно новым правилам, турист сможет в течение года посетить Индию многократно (ранее - максимум два раза), при этом срок непрерывного пребывания в стране при каждом въезде не должен превышать 90 дней. Граждане США, Великобритании, Канады и Японии имеют право на непрерывное пребывание во время каждого посещения на срок до 180 дней. Ранее электронная туристическая виза выдавалась на 60 дней и не подлежала продлению.
Кроме того, на срок один год будут выдаваться и многократные электронные деловые визы, при этом обладатели таких виз смогут оставаться в Индии безвыездно до 180 дней во время каждого въезда.
Электронные визы теперь будут действительны не в 26, а в 28 международных аэропортах Индии - добавились воздушные гавани в Порт-Блэр (Андаманские острова) и Бхубанешваре (штат Одиша).
Выдаваться электронные визы будут по пяти категориям: туристическая, деловая и медицинская визы, а также виза для участия в международных конференциях и медицинская виза для лиц, сопровождающих пациентов.
Практика выдачи электронных виз - это флагманский проект правительства Индии по упрощению режима въезда в страну.