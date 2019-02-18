Насколько хороши цифровые госуслуги в России по сравнению с другими странами?

По оценке ООН, Россия находится среди лидеров по развитию цифровых госуслуг. Зарубежные корреспонденты ТАСС рассказали, что лучше, а что хуже в этой сфере в других странах

"Наступает решающий момент, идет цифровая революция, которая касается не только технологий, но в первую очередь людей и всей планеты. Мы становимся свидетелями одновременного развития больших данных, искусственного интеллекта, науки о данных, блокчейна, робототехники и других пограничных и быстро развивающихся технологий. Они совершенствуются и усиливают друг друга, влияя на все сферы нашей жизни", — высокопарно начинается 269-страничное "Исследование ООН: электронное правительство 2018". Электронное правительство — информационные технологии в государственном секторе и обусловленные ими преобразования в этой сфере — поставлено экспертами ООН в один ряд с другими инновациями. Оно тоже влияет на жизнь людей, не просто делая ее удобнее, но меняя способы взаимодействия друг с другом, окружающей средой и государственными сервисами. Цифровой переход в государственных ведомствах и службах начался в России почти 20 лет назад. Не то чтобы прежде пользовались только бумагой и телефоном, но и просто оборудовать кабинеты компьютерами и провести интернет было недостаточно. Сдвиг случился благодаря программе "Электронная Россия (2002–2010 годы)", которая осуществлялась одновременно с реформированием всей системы государственного управления. Как отмечают аналитики Всемирного банка, мало просто цифровизировать услуги — надо перестроить и процессы в "офлайне".

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В конце 2009 года в рамках "Электронной России" заработал в тестовом режиме "Портал государственных услуг Российской Федерации", или просто "Госуслуги". К марту 2018 года на нем зарегистрировалось почти 70 млн человек, которые воспользовались им более 1,3 млрд раз. Кроме главного портала есть похожие региональные и муниципальные сайты, позволяющие сделать самые разные вещи: получить справку, записаться к врачу, узнать оценки ребенка в школе. По последним данным Росстата, 70,5% граждан полностью удовлетворены качеством онлайн-услуг, еще 28,4% удовлетворены частично. Эксперты ООН тоже высоко оценили цифровые госуслуги и поставили Россию на 25-е место среди 193 стран, при этом отрыв от лидера, Дании, не очень-то большой: индекс скандинавов — 1, а российский — 0,92. Этот показатель не значит, что Дании больше некуда стремиться (а Россия близка к идеалу), но к 2018 году ничего лучше не сделано. Как обстоят дела в других государствах В странах, замыкающих рейтинг ООН, основные проблемы зачастую связаны не столько с самими услугами, сколько с инфраструктурой. На Кубе, занимающей 154-е место, в 2017-м только 40% жителей имели доступ к интернету. В последние три года на острове постепенно разрешают подключить к Сети персональный компьютер по месту жительства. До этого доступ был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников. Интернет в стране дорогой: тарифы варьируются от 7 до 40 конвертируемых песо, а средняя зарплата кубинцев — чуть более 30 конвертируемых песо в месяц. Большая часть институтов власти разных уровней уже создала страницы во Всемирной сети, но пока они служат в основном для того, чтобы сообщать людям информацию и чтобы те могли оставлять свои обращения. Портала уровня "Госуслуг" пока нет, но власти обещают запустить подобный проект. Правда, неясно когда. В Таиланде (89-е место) хорошо развит мобильный интернет, но, как и на Кубе, нет единой системы оказания услуг населению — власти создают узкоспециализированные приложения. Недавно были представлены электронные водительские удостоверения, но только для тайцев. Полицейский при проверке документов просто сканирует QR-код и получает необходимую информацию, включая имя и фамилию, возраст, группу крови. Но пока жителям все равно нужно возить с собой оригинал документа, а чтобы его получить, нужно отстоять в живой очереди (через интернет не запишешься), отдать медицинскую справку, заполнить анкету. Налоги, запись к врачу, регистрация автомобиля, оценки в школе — все это пока недоступно онлайн. Чтобы зарегистрироваться в системе госуслуг в Узбекистане (51-е место), гражданину или иностранцу с видом на жительство достаточно подать заявку онлайн. В местных СМИ постоянно говорят, что через интернет можно получить некоторые справки и произвести часть платежей, но пока для этого необходимо обращаться в специальные центры или соответствующие ведомства. Еще одна проблема — при онлайн-платежах не дают чек или справку с печатью, которые требуют всевозможные инспекторы. Мексика в рейтинге ООН располагается на две строчки выше России, но тамошний единый портал госуслуг не пользуется особой популярностью. По данным газеты Economista, в 2017 году только 8,3 млн мексиканцев — порядка 17% населения — пытались заполнить заявления на получение документов или оплатить налоги через интернет. Успешно завершить процедуру смогли лишь 4,5 млн человек. Те, кому не удалось это сделать, указывали на проблемы в функционировании сайтов или отсутствие на них необходимой информации. Еще одна проблема — инфраструктурная: треть жителей и половина домохозяйств остаются без доступа к Сети. На региональном уровне через интернет мексиканцы чаще всего платят налоги. Чуть меньшей популярностью пользуются оформление водительского удостоверения, получение актов гражданского состояния и справок о наличии или отсутствии судимости. На муниципальном уровне граждане в большинстве случаев оплачивают через интернет налоги на недвижимость, штрафы за нарушение ПДД, услуги по водоснабжению и водоотведению, а также запрашивают разрешение на проведение строительных работ. Как устроены цифровые госуслуги в странах-лидерах В Индии (13-е место), которая намерена в ближайшие годы войти в число ведущих IT-государств мира, запущены несколько онлайн-платформ. Почти все зарегистрированы в системе биометрической идентификации AADHAR. По сути, это личный идентификационный номер — соответствующее удостоверение выдается на основе собранных отпечатков пальцев, сканирования радужной оболочки глаза. AADHAR дает человеку цифровую подпись, но пока не является полноценным заменителем всех документов. Правозащитники и специалисты по безопасности указывают, что взлом базы AADHAR даст преступникам информацию почти обо всех гражданах страны, и попытки взлома уже были.

Система AADHAR связана с другими государственными сервисами. Один из самых популярных — MyGov.in, где граждане могут высказывать мнение по разным политическим вопросам. Приложение UMANG ("Объединенное мобильное приложение для управления нового века") позволяет воспользоваться услугами центрального правительства и правительств штатов: заплатить налоги, заказать справку и т.п. Еще одна популярная платформа — eHospital: через нее можно записаться на прием, оплатить процедуры и даже узнать, есть ли в больнице донорская кровь нужной группы. Сразу за лидирующей Данией в рейтинге ООН расположились США и Сингапур. Правительство Сингапура еще в 2003 году запустило систему Singapore Personal Access (SingPass), которой пользуются более половины жителей города-государства. С помощью SingPass можно получить доступ к более чем 200 электронным услугам, которые предоставляют примерно 60 министерств и государственных учреждений. Получить SingPass может человек, достигший 15-летия. Кроме граждан и лиц со статусом постоянного жителя его предоставляют и тем, кто постоянно работает в стране. Оформиться можно через интернет или в специальных центрах, на это уходит около десяти минут, а из документов нужны только паспорт и местная ID. Практически все государственные услуги, которыми пользуется человек в обычной жизни, доступны при наличии SingPass. Причем некоторые вещи, например запись к врачу, в большинстве случаев осуществляются только через интернет. Так можно даже открыть небольшую компанию. А для платежей большинство предпочитает пользоваться интернет-банкингом. Все местные банки предоставляют широкий спектр услуг, в том числе и автоматические платежи с различным периодом действия, которые здесь называются Giro. "Внимание! Пропал человек... Разыскивается машина белого цвета с номерным знаком... Предупреждаем о резком ухудшении погодных условий в районе..." — эти и другие оповещения появляются в Нью-Йорке на электронных табло над дорогами, экранах смартфонов, в соцсетях и электронной почте подписчиков программы NotifyNYC. Основной канал связи между жителями Нью-Йорка и муниципальными службами — раздел "311" портала электронных услуг NYC.gov. Это одновременно и номер городской телефонной справки, по которому можно звонить и отправлять текстовые сообщения. Через эту службу можно получить информацию примерно о 3,6 тыс. услуг 38 муниципальных ведомств. Помимо муниципального пакета электронных услуг существует масса мобильных приложений, которые помогают найти парковку, врача или даже туалет. Как усовершенствовать цифровые госуслуги Но порталы госуслуг — это малая часть электронного правительства, пусть и самая заметная простым людям. Как отмечают аналитики Всемирного банка, в России также появились единые системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), идентификации и аутентификации (ЕСИА), межведомственная система электронного документооборота, разветвленная сеть многофункциональных центров (МФЦ), система авторизации и верификации цифровых подписей, цифровая система государственных закупок, информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).