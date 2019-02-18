Насколько хороши цифровые госуслуги в России по сравнению с другими странами?

"Наступает решающий момент, идет цифровая революция, которая касается не только технологий, но в первую очередь людей и всей планеты. Мы становимся свидетелями одновременного развития больших данных, искусственного интеллекта, науки о данных, блокчейна, робототехники и других пограничных и быстро развивающихся технологий. Они совершенствуются и усиливают друг друга, влияя на все сферы нашей жизни", — высокопарно начинается 269-страничное "Исследование ООН: электронное правительство 2018".
Электронное правительство — информационные технологии в государственном секторе и обусловленные ими преобразования в этой сфере — поставлено экспертами ООН в один ряд с другими инновациями. Оно тоже влияет на жизнь людей, не просто делая ее удобнее, но меняя способы взаимодействия друг с другом, окружающей средой и государственными сервисами.
Цифровой переход в государственных ведомствах и службах начался в России почти 20 лет назад. Не то чтобы прежде пользовались только бумагой и телефоном, но и просто оборудовать кабинеты компьютерами и провести интернет было недостаточно. Сдвиг случился благодаря программе "Электронная Россия (2002–2010 годы)", которая осуществлялась одновременно с реформированием всей системы государственного управления. Как отмечают аналитики Всемирного банка, мало просто цифровизировать услуги — надо перестроить и процессы в "офлайне".
В конце 2009 года в рамках "Электронной России" заработал в тестовом режиме "Портал государственных услуг Российской Федерации", или просто "Госуслуги". К марту 2018 года на нем зарегистрировалось почти 70 млн человек, которые воспользовались им более 1,3 млрд раз. Кроме главного портала есть похожие региональные и муниципальные сайты, позволяющие сделать самые разные вещи: получить справку, записаться к врачу, узнать оценки ребенка в школе.
По последним данным Росстата, 70,5% граждан полностью удовлетворены качеством онлайн-услуг, еще 28,4% удовлетворены частично. Эксперты ООН тоже высоко оценили цифровые госуслуги и поставили Россию на 25-е место среди 193 стран, при этом отрыв от лидера, Дании, не очень-то большой: индекс скандинавов — 1, а российский — 0,92. Этот показатель не значит, что Дании больше некуда стремиться (а Россия близка к идеалу), но к 2018 году ничего лучше не сделано.
Как обстоят дела в других государствах
В странах, замыкающих рейтинг ООН, основные проблемы зачастую связаны не столько с самими услугами, сколько с инфраструктурой. На Кубе, занимающей 154-е место, в 2017-м только 40% жителей имели доступ к интернету. В последние три года на острове постепенно разрешают подключить к Сети персональный компьютер по месту жительства. До этого доступ был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников. Интернет в стране дорогой: тарифы варьируются от 7 до 40 конвертируемых песо, а средняя зарплата кубинцев — чуть более 30 конвертируемых песо в месяц.
Большая часть институтов власти разных уровней уже создала страницы во Всемирной сети, но пока они служат в основном для того, чтобы сообщать людям информацию и чтобы те могли оставлять свои обращения. Портала уровня "Госуслуг" пока нет, но власти обещают запустить подобный проект. Правда, неясно когда.
В Таиланде (89-е место) хорошо развит мобильный интернет, но, как и на Кубе, нет единой системы оказания услуг населению — власти создают узкоспециализированные приложения. Недавно были представлены электронные водительские удостоверения, но только для тайцев. Полицейский при проверке документов просто сканирует QR-код и получает необходимую информацию, включая имя и фамилию, возраст, группу крови. Но пока жителям все равно нужно возить с собой оригинал документа, а чтобы его получить, нужно отстоять в живой очереди (через интернет не запишешься), отдать медицинскую справку, заполнить анкету. Налоги, запись к врачу, регистрация автомобиля, оценки в школе — все это пока недоступно онлайн.
Чтобы зарегистрироваться в системе госуслуг в Узбекистане (51-е место), гражданину или иностранцу с видом на жительство достаточно подать заявку онлайн. В местных СМИ постоянно говорят, что через интернет можно получить некоторые справки и произвести часть платежей, но пока для этого необходимо обращаться в специальные центры или соответствующие ведомства. Еще одна проблема — при онлайн-платежах не дают чек или справку с печатью, которые требуют всевозможные инспекторы.
Мексика в рейтинге ООН располагается на две строчки выше России, но тамошний единый портал госуслуг не пользуется особой популярностью. По данным газеты Economista, в 2017 году только 8,3 млн мексиканцев — порядка 17% населения — пытались заполнить заявления на получение документов или оплатить налоги через интернет. Успешно завершить процедуру смогли лишь 4,5 млн человек. Те, кому не удалось это сделать, указывали на проблемы в функционировании сайтов или отсутствие на них необходимой информации. Еще одна проблема — инфраструктурная: треть жителей и половина домохозяйств остаются без доступа к Сети.
На региональном уровне через интернет мексиканцы чаще всего платят налоги. Чуть меньшей популярностью пользуются оформление водительского удостоверения, получение актов гражданского состояния и справок о наличии или отсутствии судимости. На муниципальном уровне граждане в большинстве случаев оплачивают через интернет налоги на недвижимость, штрафы за нарушение ПДД, услуги по водоснабжению и водоотведению, а также запрашивают разрешение на проведение строительных работ.
Как устроены цифровые госуслуги в странах-лидерах
В Индии (13-е место), которая намерена в ближайшие годы войти в число ведущих IT-государств мира, запущены несколько онлайн-платформ. Почти все зарегистрированы в системе биометрической идентификации AADHAR. По сути, это личный идентификационный номер — соответствующее удостоверение выдается на основе собранных отпечатков пальцев, сканирования радужной оболочки глаза. AADHAR дает человеку цифровую подпись, но пока не является полноценным заменителем всех документов. Правозащитники и специалисты по безопасности указывают, что взлом базы AADHAR даст преступникам информацию почти обо всех гражданах страны, и попытки взлома уже были.
Система AADHAR связана с другими государственными сервисами. Один из самых популярных — MyGov.in, где граждане могут высказывать мнение по разным политическим вопросам. Приложение UMANG ("Объединенное мобильное приложение для управления нового века") позволяет воспользоваться услугами центрального правительства и правительств штатов: заплатить налоги, заказать справку и т.п. Еще одна популярная платформа — eHospital: через нее можно записаться на прием, оплатить процедуры и даже узнать, есть ли в больнице донорская кровь нужной группы.
Сразу за лидирующей Данией в рейтинге ООН расположились США и Сингапур. Правительство Сингапура еще в 2003 году запустило систему Singapore Personal Access (SingPass), которой пользуются более половины жителей города-государства. С помощью SingPass можно получить доступ к более чем 200 электронным услугам, которые предоставляют примерно 60 министерств и государственных учреждений. Получить SingPass может человек, достигший 15-летия. Кроме граждан и лиц со статусом постоянного жителя его предоставляют и тем, кто постоянно работает в стране. Оформиться можно через интернет или в специальных центрах, на это уходит около десяти минут, а из документов нужны только паспорт и местная ID.
Практически все государственные услуги, которыми пользуется человек в обычной жизни, доступны при наличии SingPass. Причем некоторые вещи, например запись к врачу, в большинстве случаев осуществляются только через интернет. Так можно даже открыть небольшую компанию. А для платежей большинство предпочитает пользоваться интернет-банкингом. Все местные банки предоставляют широкий спектр услуг, в том числе и автоматические платежи с различным периодом действия, которые здесь называются Giro.
"Внимание! Пропал человек... Разыскивается машина белого цвета с номерным знаком... Предупреждаем о резком ухудшении погодных условий в районе..." — эти и другие оповещения появляются в Нью-Йорке на электронных табло над дорогами, экранах смартфонов, в соцсетях и электронной почте подписчиков программы NotifyNYC.
Основной канал связи между жителями Нью-Йорка и муниципальными службами — раздел "311" портала электронных услуг NYC.gov. Это одновременно и номер городской телефонной справки, по которому можно звонить и отправлять текстовые сообщения. Через эту службу можно получить информацию примерно о 3,6 тыс. услуг 38 муниципальных ведомств. Помимо муниципального пакета электронных услуг существует масса мобильных приложений, которые помогают найти парковку, врача или даже туалет.
Как усовершенствовать цифровые госуслуги
Но порталы госуслуг — это малая часть электронного правительства, пусть и самая заметная простым людям. Как отмечают аналитики Всемирного банка, в России также появились единые системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), идентификации и аутентификации (ЕСИА), межведомственная система электронного документооборота, разветвленная сеть многофункциональных центров (МФЦ), система авторизации и верификации цифровых подписей, цифровая система государственных закупок, информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Но для дальнейшего развития всего этого недостаточно. Более того, некоторые достижения предыдущих этапов останутся в прошлом. Взять многофункциональные центры. Выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, вице-премьер РФ Максим Акимов сказал: "Я очень надеюсь, что программа цифровизации станет "убийцей" МФЦ, потому что человеку будет незачем ходить куда-либо вообще". По его прогнозу, уже через три года порядка 50% госуслуг можно будет получить онлайн, не выходя из дома.
Задачи, которые нужно выполнить на следующих этапах цифрового перехода, сформулированы в "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы". Аналитики Всемирного банка считают, что для достижения поставленных целей придется постараться. Проблем несколько. В России плохо налажено взаимодействие между федеральным, региональным и муниципальным уровнями системы государственного управления. "Сегодня немногие органы местного самоуправления соответствуют национальным требованиям цифровизации", — считают эксперты ВБ.
Другая проблема — незавершенная оцифровка баз данных, которая должна была закончиться еще в 2015 году. Часто ведомства попросту не могут договориться, как им пользоваться базами друг друга. Это и создает трудности для простых людей, и мешает государству анализировать информацию для создания новых продуктов и принятия решений.
В заключение эксперты Всемирного банка пишут: "Достижение лидирующих позиций в цифровом правительстве требует полной цифровой трансформации государственного сектора, а также предоставления персонифицированных услуг гражданам и организациям по различным каналам, которые заслуживают доверия, характеризуются прозрачностью, эффективностью и высокой производительностью. Система должна будет основываться на данных и на принципах совместного использования данных, а также на сотрудничестве на всех уровнях государственного управления, частного сектора и общественности".
Марат Кузаев при участии редакции международной информации