Туристам временно закрыли доступ на Эверест из-за мусора

Власти Китая временно закрыли для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете для того, чтобы убрать накопившийся мусор. Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что обычные туристы смогут посетить районы около монастыря Ронгбук, который расположен на высоте около 5 тыс. м над уровнем моря.

В базовый лагерь на высоте 5,2 тыс. метров можно будет попасть по специальному разрешению на восхождение, их количество ограничено. По информации издания, получившие их альпинисты должны будут соблюдать более строгие правила по защите окружающей среды, в частности, вывозить весь свой мусор. В текущем году спецразрешение планируют выдать 300 альпинистам.

Для того, чтобы убрать накопившийся мусор, планируется сформировать группу из 200 человек, отмечает газета.

По данным издания, за последние восемь лет на Эверест со стороны Тибета поднялись около 20 тыс. человек из более чем 40 стран.