Директором Сочинского нацпарка назначен депутат Городского собрания

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назначил директором ФГБУ "Сочинский национальный парк" Ивана Савина - депутата Городского собрания Сочи, председателя профильного комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Городского собрания Сочи (ГСС).

Летом 2017 года с поста директора Сочинского национального парка был уволен Дмитрий Пеньковский, в Минприроды объяснили это решение финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой. Врио директора была назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. С августа 2017 года на должность директора был назначен заместитель начальника отдела Минприроды Игорь Гуцал. Летом 2018 года и. о. директора нацпарка назначен Борис Меньщиков.

"Согласно приказу Минприроды, Савин вступил в должность директора ФГБУ "Сочинский национальный парк" 14 февраля. При этом он останется председателем профильного комитета и депутатом пятого созыва", - уточнили в пресс-службе ГСС.

Иван Савин родился в 1962 году в Сочи. С 2015 года он избран депутатом Городского собрания Сочи, был избран председателем комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству.

Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края.