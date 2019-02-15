Союз добровольцев Донбасса сосредоточится на соцподдержке участников боевых действий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Социальное обеспечение участников боевых действий в Донбассе стало одной из ключевых тем заседания Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, которое прошло в пятницу в Москве. В его работе принял участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

"Основной аспект у нас - это социальные проблемы наших добровольцев, - сказал он, обращаясь к участниками встречи. - Такие проблемы всегда существуют, какие-то удается быстро решить, какие-то возникают новые. В той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, еще раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать".

Глава союза добровольцев Донбасса Александр Бородай сделал акцент на вопросах социальной помощи участникам боевых действий. "Что касается социальной функции, то за все эти годы Союзом добровольцев Донбасса проделана большая и серьезная работа, - сказал он. - Это, прежде всего, медицинская помощь нашим раненым товарищам".

По его словам, в общей сложности медицинскую помощь подучили около 800 человек. "Медицинская помощь самая разная, в том числе самый дорогой вид помощи - протезирование. Протезов сделано несколько сотен, при этом стоимость некоторых из них достигала полумиллиона рублей", - подчеркнул он. Одновременно Союз обеспечивает участников боевых действий необходимыми лекарствами.

Кроме лечения Союз организует для участников событий в Донбассе программы по реабилитации. В этой связи Бородай особо поблагодарил главу республики Крым Сергея Аксенова. "В Крыму всегда открыты двери для наших добровольцев, где люди имеют возможность поправлять здоровье", - отметил он. "Еще одна важная проблема - это трудоустройство, - продолжал Бородай. - По моим примерным подсчетам, за все это время с момента создания организации нам удалось помочь в трудоустройстве порядка 1,2 тыс. человек".

Союз добровольцев Донбасса был создан 27 августа 2015 года. Его ключевыми целями обозначены оформление статуса добровольцев, оказание им социальной поддержки и увековечивание памяти погибших товарищей в различных вооруженных конфликтах.