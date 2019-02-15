Жители сел в Новгородской области смогут открыть банковские вклады, не выезжая в город

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Жители отдаленных сел и деревень в Новгородской области смогут, не выезжая в город, открыть банковские вклады или оформить пластиковые карты для получения пенсий и зарплат. Это станет возможным за счет сотрудничества администрации Новгородской области и "Почта банка", сообщил журналистам в пятницу председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко по итогам подписания соответствующего соглашения на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Это региональное развитие не столько "Почта банка", сколько банковского сервиса, для того, чтобы каждый житель области имел возможность в своем родном поселке, селе или малом городе прийти открыть счет, какие-то накопления начать собирать, получить карточку бесплатную, или получать пенсию или зарплату. Мы в каждом втором почтовом отделении фактически такой сервис предоставляем. Мы также хотим развивать наши сервисы в дальнейшем, например, проекты сотрудничества с малым бизнесом начинаем развивать и это тоже, наверное, будет интересно для руководства области", - сказал Руденко.

Губернатор области Андрей Никитин назвал подписанное соглашение "очень полезным". "Почта сегодня один из системных государственных институтов. Почтовые отделения есть практически везде, чем больше в них будет появляться отделений "Почта банка", тем удобнее будет нашим жителям, в том числе людям, которые живут на отдаленных, на малонаселенных территориях, в небольших поселках. И это удобство - и обслуживания граждан, и поддержка малого и среднего бизнеса, который может там обслуживаться", - сказал Никитин.

Он также добавил, что руководство региона рассчитывает на поддержку банка в развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области. "Я знаю, что коллеги начинают с МСП-банком активно работать, и эти кредиты для МСП тоже будут доступны, я надеюсь, в отделениях "Почта банка". Ну и, конечно, мы рассчитываем, что "Почта банк" присоединится к тем электронным сервисам, которые правительство развивает, например, таким, как бесконтактная оплата проезда в транспорте", - резюмировал глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-fгентство форума.