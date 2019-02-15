Студенты из Сочи пройдут стажировку в институте при посольстве Франции в Москве

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Посол Франции в России Сильви Берманн пригласила двух студентов из Сочи пройти стажировку в институте при посольстве Франции в Москве. Об этом Берманн рассказала во время встречи с главой города Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.

"Я вчера посетила институт Vatel, который функционирует на базе Сочинского государственного университета, он занимается подготовкой кадров и менеджеров гостиничного дела. Я знаю, что в России три института Vatel, и один из них находится в Сочи. Мы очень радуемся этому, и по случаю посещения я пригласила двух студентов, чтобы они приехали к нам в посольство в Москве на стажировку. Наше посольство и посольский институт оказывает этим студентам содействие, чтобы они могли приехать к нам во Францию на стажировку", - сказала посол.

Филиал института Vatel в Сочи ведет обучение по программам и стандартам лучшей в Европе международной бизнес-школе гостиничного и туристского менеджмента. Учебная программа предусматривает углубленное изучение английского и французского языков, практики в отелях, стажировки в гостиничных комплексах Франции и других стран.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.