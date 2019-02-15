В Подмосковье начинаются полуфиналы конкурса "Лидеры России" для регионов ЦФО

Первый полуфинал начинается в субботу и завершится 17 февраля, второй пройдет с 18 по 21 февраля.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 900 человек примут участие в двух полуфиналах конкурса управленцев "Лидеры России" для регионов Центрального федерального округа (ЦФО), которые пройдут в Подмосковье.

"В этом году подтвердили свое участие в полуфиналах конкурса "Лидеры России" в ЦФО 902 человека. В топ-3 регионов по числу участников вошли Москва - 632 человека, Московская область - 101 человек и Воронежская область - 24 человека", - сказал ТАСС руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что в ЦФО решено провести два полуфинала в связи с большим количеством участников.

Состязания в ЦФО завершают цикл полуфиналов конкурса, которые ранее прошли во всех федеральных округах.

Ранее сообщалось, что по итогам всех испытаний этого этапа будет отобрано около 300 человек, которые получат приглашения для участия в финальном этапе. Он пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.

По данным организаторов, в первом полуфинале для ЦФО примет участие более 450 человек. Чтобы получить допуск к основным заданиям, все конкурсанты снова должны будут пройти испытания заочного этапа, но на этот раз уже под контролем жюри. Это позволит убедиться в том, что в ходе заочного этапа они не использовали какие-либо подсказки.

Особенности этого года

В этом году появилось дополнительное задание, которое получило название "Сердце лидера". В рамках этого испытания участники, которые хотят выйти в финал, должны запустить какой-либо социальный проект. Они могут это сделать самостоятельно, либо объединившись с другими конкурсантами. Организаторы не стали указывать, в какой именно сфере необходимо создать проект, так как выбор тематики социальной инициативы также является элементом испытания.

Еще одной особенностью в этом году стало тестирование в ходе конкурса искусственного интеллекта - если все пройдет удачно, в будущем году он сможет использоваться при проведении части традиционных оценочных мероприятий. Ректор РАНХиГС и наставник конкурса Владимир Мау заявил ранее, что специальное программное обеспечение использовалось для анализа эссе, которые должны были написать полуфиналисты.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.