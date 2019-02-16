Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Хама

АЙН-ЭЛЬ-КРУМ /Сирия/, 16 февраля. /ТАСС/. Новая партия гуманитарной помощи доставлена российскими военными жителям провинции Хама. На этот раз военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон посетили христиан города Айн-эль-Крум и поселка Тумин, откликнувшись на просьбу о помощи от представителей древнейшей на Ближнем Востоке Антиохийской православной церкви.

"Центром по примирению враждующих сторон регулярно осуществляется мониторинг ситуации в САР, на основании которого определяются населенные пункты, в большей степени нуждающиеся в оказании гуманитарной помощи. Сегодня акция проводится в помощь, в первую очередь, семьям погибших военнослужащих", - рассказывает представитель Центра Алексей Вырвич.

Во время войны город Айн-эль-Крум избежал участи захвата боевиками, террористов остановили на подступах. В городе проживают не менее 23 тыс. человек.

Российские военные раздают людям сахар, рис, муку, чай и мясные консервы. Всего по 500 продуктовых наборов общим весом свыше 2 т выдано в каждом из населенных пунктов.

Джафар Али - бывший военный, получивший тяжелые увечья в боях за город Алеппо. "Мы находились в окруженной боевиками крепости Алеппо. Террористы постоянно обстреливали нас, и одна из мин упала рядом со мной. Мне оторвало правую ногу и ступню на левой. Теперь хожу на протезах", - рассказал он. Джафар открыл собственный продуктовый магазин, чтобы прокормить семью, но покупателей мало, денег не хватает, и ветеран рад российской помощи.

Вдова Мали Шахим, придя за пакетом с продовольствием, не спешит уходить и хочет поговорить с журналистами. После гибели мужа в боях за Дамаск три года назад ей трудно одной растить двух детей. "Получаю небольшое пособие за погибшего мужа. Помогают еще мои родители, они живут здесь недалеко. Кроме того, я сама работаю в компании, обеспечивающей наш городок водоснабжением, и тем не менее, мне очень тяжело", - говорит она.

Помощь Тумину

Российская гуманитарная колонна следует дальше и въезжает в населенный пункт Тумин на юге провинции Хама. Раз в месяц в эту деревню с населением 2,5 тыс. человек доставляет продовольствие Сирийский Красный Полумесяц, однако помощи не хватает, люди живут впроголодь. В освобожденный от боевиков поселок вернулась мирная жизнь, но необходимо время, чтобы люди смогли все восстановить.

"У нас в каждом населенном пункте очень много бедных людей, много пострадавших от рук боевиков. И мы искренне говорим "спасибо, Россия, за помощь", - сказал заместитель губернатора провинции Хама Абдель Хамед Амори.

Эта поездка - еще одна в череде гуманитарных акций, проведенных российскими военными. Ежедневно караваны с продовольствием идут в разные уголки Сирии на помощь людям разрушенной войной страны. По информации Центра по примирению враждующих сторон, Россия организовала и провела 2067 гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлено и распределено свыше 3 тыс. т продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.