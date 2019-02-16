Около 16% участников конкурса "Лидеры России" не подтвердили результаты заочного этапа

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/ 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 16% участников конкурса управленцев "Лидеры России" не прошли повторное тестирование в полуфиналах. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии первого полуфинала конкурса для регионов Центрального федерального округа.

В соответствии с условием конкурса, все участники, прошедшие полуфиналы, должны были повторно выполнить задания заочного этапа в присутствии жюри. Два полуфинала для ЦФО завершают цикл очных испытаний конкурса.

"Если в прошлом году было выборочное ретестирование, то есть перепроверка честности прохождения дистанционного этапа, то в этом году был поголовный ретест. Не все это прошли, в среднем 16% по стране не подтверждают результаты [заочного этапа]", - сказал Кириенко.

Вместе с тем он отметил, что попытки "жульничать говорят о высоком интересе к конкурсу", но подчеркнул, что "люди, которые стремятся сделать карьеру, смухлевав, не нужны, такие лидеры не нужны".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.