Кириенко: задания для конкурса "Лидеры России" больше основаны на реальных ситуациях

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/ 16 февраля. /ТАСС/. Большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году основаны на реальных ситуациях. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа.

"Что важно, все партнеры конкурса добавляют свои задания. Если в прошлом году задания все-таки больше шли из системы образования, то сейчас участникам предстоит решать практические кейсы", - сказал Кириенко.

"Большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные сложные управленческие кейсы", - добавил он.

В этом году партнерами конкурса выступают 20 крупнейших российских компаний, в частности Сбербанк, "Лукойл", РЖД, "Росатом" и другие.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.