В Москве простились с народным артистом России Сергеем Захаровым

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом России Сергеем Захаровым, прошла в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. Об этом ТАСС сообщила директор артиста Лариса Бутырина.

"Прощание завершилось, все прошло очень тепло, очень достойно ", - сказала директор певца. Она добавила, что на траурную церемонию пришли близкие и коллеги певца. После прощания состоится кремация, а прах артиста будет захоронен позднее на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом.

Сергей Захаров умер в четверг на 69-м году жизни. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Учился в Москве на отделении музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных, еще во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова и учебное заведение не окончил. В 1973 году перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. В 1977 году артист был осужден за драку и получил один год заключения.

Сергей Захаров в 1975 году снимался в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где сыграл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом. Певец побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт.